Елегантний універсал доступний з електрифікованими бензиновими та дизельними моторами, а виключно електрична версія i5 отримала шалену потужність майже в 600 кінських сил.

Автомобіль буде доступний в Європі та Японії з травня 2024 року, а на інших ринках, окрім США – з червня. Новий універсал став на 97 мм довший (5060 міліметрів), на 32 міліметри ширший (1900 міліметрів) і на 17 міліметрів вищий (1515 міліметрів).

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Незалежно від силової установки та типу приводу, усі BMW 5 серії в кузові універсал мають однаковий об’єм багажника у 570 літрів, який можна легко збільшити до 1700 літрів, просто склавши спинки задніх сидінь. Також авто обладнано системою автоматичного відкривання дверей багажника.

BMW i5 M60

Зовнішність автомобіля залишилась впізнаваною. Як і седан 5 серії, універсал має стильний та виразний вигляд. Передня частина має характерні подвійні фари й решітку радіатора BMW, яка оснащена додатковим контурним освітленням.

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Асортимент лакофарбового покриття включає три різні варіанти. Стандартні комплектації включають легкосплавні диски розміром 18 чи 19 дюймів для електричних та гібридних моделей, а опційно також доступні диски розміром до 21 дюйма.

Інтер’єр нової 5 серії

Змінити зовнішній вигляд нового BMW 5 серії Touring також можна за допомогою опцій M Sport Package, M Sport Package Pro та M Carbon Exterior Package.

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Електричний i5 M60 – створений для тих, хто хоче їздити не тільки екологічно, а й швидко, адже електромобіль оснащено силовою установкою в 593 кінські сили. Він здатен розігнатись до 100 км/год всього за 3,9 секунди, що трохи повільніше за седан.

Версія i5 eDrive40 постачається лише виключно з заднім приводом й має максимальну потужність в 335 к.с. зі спринтом до 100 км/год за 6,1 секунди. Компромісом є запас ходу, який зростає до максимуму в 560 км (за європейським циклом WLTP), проти 500 км які пропонує версія M60.

Лінійка класичної 5 серія з двигунами внутрішнього згорання включає електрифіковані двигуни, м’який гібрид чи PHEV. У версії 530e використовується 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун BMW з турбонаддувом і електродвигуном, який сумарно видає 295 к.с. разом й має запас ходу лише на електриці до 100 км. Повнопривідна версія має таку саму потужність, але запас ходу падає до 90 км.

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У 520d використовується 2,0-літровий турбодизель із системою м’якого гібрида потужністю 195 к.с., який пропонується із заднім або повним приводом. Крім того, є 540d xDrive Touring, який використовує 3,0-літровий м’який гібридний турбодизель V6 потужністю 295 к.с.