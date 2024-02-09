До кінця десятиліття нова архітектура електромобіля BMW ляже в основу щонайменше шести автомобілів.

BMW демонструє новий Neue Klasse, який має на меті революціонізувати бренд. І не тільки стилістично. Сучасна назва Neue Klasse представляє цілу архітектуру електромобілів нового покоління.

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Ми вже бачили Neue Klasse у формі концепту (насправді двічі), але перший із цих нових електромобілів дебютує лише у 2025 році. А поки ось що ми знаємо.

Що таке BMW Neue Klasse?

Платформа Neue Klasse розроблена спеціально для електромобілів й інтегрує батареї в структуру автомобіля. Пакети варіюються від 75,0 до 150,0 кіловат-годин, при цьому трансмісія підтримує блоки на 800 вольт і швидку зарядку до 270 кіловат. При підключенні Neue Klasse зможе збільшити запас ходу на 30 миль щохвилини.

Моделі, побудовані на архітектурі Neue Klasse, використовують циліндричні акумуляторні батареї, які BMW розробляє самостійно. Вони пропонують на 30 відсотків більше енергії в тому ж розмірі, що й поточні призматичні елементи. Ці пакети можуть забезпечити запас ходу до 1000 км між зарядами.

Що під капотом?

Платформа Neue Klasse може працювати з різноманітними електродвигунами потужністю від 268 до 1341 кінських сил – останній, за чутками, оснащений квадродвигуном. Трансмісія підтримує задньо- та повнопривідні конфігурації. Також можливе використання двох приводів виключно для приводу задніх коліс.

На що це схоже?

Neue Klasse — це архітектура транспортного засобу, а не одна модель, він може підтримувати декілька типів транспортних засобів. Повідомляється, що першим продуктом на цій платформі буде електричний кросовер, який прийме назву iX3. Другим буде седан 3 серії нібито у варіантах i320 або i330. Компанія також розроблятиме автомобілі Neue Klasse спеціально для Китаю, і Mini навіть використовуватиме основи Neue Klasse.

До кінця десятиліття BMW випустить ще чотири автомобілі на цій платформі. Повідомляється, що вони включатимуть пропозиції електромобілів початкового рівня i1 та i2. Також у 2026 році з’явиться кросовер iX4 у формі купе.

У вересні 2023 року BMW представила концепт Vision Neue Klasse на виставці IAA Mobility у Мюнхені. Він повертається до моделей Neue Klasse 1960-х років із точеною формою, але з сучасними зручностями, як-от надруковані на 3D-принтері елементи освітлення. Усередині є новий погляд на інформаційно-розважальну систему iDrive від автовиробника, включаючи проекційний дисплей Panoramic Vision, який охоплює лобове скло.

Чи отримає Neue Klasse версію M?

Ймовірно. Попри те, що BMW не надає багато деталей про продуктивні моделі, які працюють на платформі Neue Klasse, компанія зареєструвала торгову марку для назви «iM3», і ходять чутки, що потенційна модель M може використовувати квадромотор, що дає 1341 к.с. потужності. Якщо BMW дотримується звичайної тактики випуску, шукайте менш потужні моделі, які з’являться через рік-два після стандартних версій.

Коли дебютує?

Перша модель на платформі Neue Klasse дебютує в другій половині 2025 року. Спочатку BMW буде виготовляти моделі Neue Klasse в Дебрецені, Угорщина, і Шеньяні, Китай. Компанія почне збирати їх у Німеччині в 2026 році, а інші моделі будуть надходити з Мексики, починаючи з 2027 року.

Скільки буде коштувати?

Це залежить від транспортного засобу. Оскільки щонайменше шість автомобілів будуть їздити на платформі Neue Klasse, вони будуть доступні за різними цінами. Хоча ми ще не маємо твердих цифр, нові батареї, як повідомляється, дешевші за поточні. Нижчі витрати на виробництво означають, що вартість моделей може бути ближчою до існуючих моделей, що працюють від традиційних двигунів.