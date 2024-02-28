На международной выставке H2 & FC EXPO в Токио была представлена новая Honda CR-V e:FCEV, имеющая силовую установку, состоящую из водородного двигателя и электромотора с батареей с функцией подключения к зарядке.

Новая модель поступит в продажу уже этим летом на рынках Японии и США. Компания Honda стала первым японским автопроизводителем, которая выпустила гибридный автомобиль с возможностью подключения к сети, работающий не с бензиновым ДВС, а с водородным.

Читайте также: Из Киева во Львовскую область на Honda M-NV: обзор электромобиля и зарядной инфраструктуры

Преимущество водородного двигателя заключается в большом запасе хода и коротком времени заправки водородом, а добавление функций плагин-гибрида еще больше повышает удобство. Honda CR-V e:FCEV предложит запас хода более 600 км на полном баке водорода, а исключительно на электричестве автомобиль сможет преодолеть более 60 км.

Технология водородных ДВС не нова. Компания Honda еще в 2002 году представила модель FCX, которая стала первым водородным автомобилем в мире. С тех пор Honda продолжает разработку технологий водородных двигателей (FCEV).

Honda CR-V e:FCEV также оснащена функцией выходного питания, что позволит владельцам авто использовать заряд батареи в широком диапазоне ситуаций, когда электроснабжение необходимо для повседневных и развлекательных задач, или во время отключений электроэнергии.

Также интересно: Shell закрывает водородные станции в США

Дизайнеры пытались создать спортивный и чрезвычайно функциональный стиль нового CR-V e:FCEV, основанный на ключевых словах "чистый", “крепкий” и "культовый". В салоне новый кроссовер от Honda имеет сиденья из синтетики, созданной на биологической основе, чтобы подчеркнуть высокую экологичность модели.