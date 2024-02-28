На міжнародній виставці H2 & FC EXPO в Токіо було представлено нову Honda CR-V e:FCEV, що має силову установку, яка складається з водневого двигуна та електромотору з батареєю із функцією підключення до зарядки.

Нова модель надійде у продаж вже цього літа на ринках Японії та США. Компанія Honda стала першим японським автовиробником, яка випустила гібридний автомобіль з можливістю підключення до мережі, що працює не з бензиновим ДВЗ, а з водневим.

Читайте також: З Києва у Львівську область на Honda M-NV: огляд електромобіля та зарядної інфраструктури

Перевага водневого двигуна полягає у великому запасі ходу та короткому часі заправки воднем, а додавання функцій плагін-гібрида ще більше підвищує зручність. Honda CR-V e:FCEV запропонує запас ходу понад 600 км на повному баку водню, а виключно на електриці автомобіль зможе подолати понад 60 км.

Технологія водневих ДВЗ не нова. Компанія Honda ще у 2002 році представила модель FCX, яка стала першим водневим автомобілем у світі. Відтоді Honda продовжує розробку технологій водневих двигунів (FCEV).

Honda CR-V e:FCEV також оснащена функцією вихідного живлення, що дозволить власникам авто використовувати заряд батареї у широкому діапазоні ситуацій, коли електропостачання необхідне для повсякденних і розважальних задач, або під час відключень електроенергії.

Також цікаво: Shell закриває водневі станції в США

Дизайнери намагались створити спортивний і надзвичайно функціональний стиль нового CR-V e:FCEV, заснований на ключових словах “чистий”, “міцний" і "культовий". В салоні новий кросовер від Honda має сидіння з синтетики, створеною на біологічній основі, аби підкреслити високу екологічність моделі.