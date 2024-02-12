Нафтовий гігант є одним із великих гравців у сфері виробництва водню в усьому світі, але навіть він не може забезпечити роботу таких станцій.

Shell Hydrogen закриє всі сім своїх каліфорнійських насосних станцій, підтвердила компанія цього тижня. Він більше не працюватиме з легкими водневими станціями в США і завдає ще одного удару по водневому автомобільному ринку єдиного штату, де це паливо взагалі доступне.

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Видання Hydrogen Insight першим повідомило про цю новину. Донедавна Shell керувала сімома із 55 роздрібних водневих станцій у Каліфорнії відповідно до Партнерства з водневими паливними елементами (H2FCP). Це стане ударом, але не апокаліптичною новиною для (невеликої) водневої спільноти.

На жаль, причина, чому Shell закриває станції, має викликати ще більше занепокоєння у власників Toyota Mirai, Hyundai Nexo та Honda Clarity Fuel Cell. У листі, в якому повідомлялося про закриття, віце-президент Shell Hydrogen Ендрю Берд сказав, що вони закривають їх «через ускладнення з постачанням водню та інші фактори зовнішнього ринку». Неважко зрозуміти, що тут має на увазі Борода.

Коротке сканування фантастичної карти станцій H2FCP показує, що більшість водневих станцій у Південній Каліфорнії не працюють або працюють за скороченим графіком. Hydrogen Insight повідомляє, що ця нестача порушує роботу станцій з 13 серпня. Під час мого одного досвіду в Mirai водій Uber за кермом зазначив, що знайти паливо стало ще більшим кошмаром, і відтоді ситуація погіршилася. Кожна станція має дещо інше повідомлення на карті H2FCP, але це повідомлення від водневої заправної станції Iwatani передає дух усіх.

«Наш основний постачальник водню зазнав перебоїв, які вплинуть на наш доступ до водню для станції Hawaiian Gardens. Наразі ми не маємо приблизного прибуття, щоб повернутися до нормального рівня обслуговування, і надамо оновлення, щойно отримаємо більше інформації. Ми дуже цінуємо вашого терпіння щодо додаткових простоїв, які це спричинить».

Деякі також станції зупинені на ремонт, оскільки багато водневих станцій страждають від серйозних проблем з надійністю. Iwatani, японська газова компанія, яка є однією з двох найбільших імен в американських водневих заправних станціях, наразі судиться з компанією, яка надала основну технологію для її станцій. У судовій заяві, яку переглянув Hydrogen Insight, Іватіні стверджує, що його постачальник не перевірив своє обладнання в реальному комерційному сценарії, приховав дефекти та ввів компанію в оману. Коротше кажучи, це великий безлад.

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Все це робить майбутнє автомобілів на водневих паливних елементах у Сполучених Штатах ще більш невизначеним. Ця технологія насилу прижилася, оскільки станції та паливо на них залишаються дорогими. Хоча виробники водневих автомобілів зазвичай включають велику кількість безкоштовного палива в покупку транспортного засобу, як тільки воно закінчується, споживачі залишаються з приголомшливими цінами на станціях, які часто не працюють, або кишать довгими чергами. Ось чому вживані водневі автомобілі такі дешеві, і чому вони все ще не дуже вигідні.

Однак небагато компаній можуть надати кращий аргумент на користь цього, ніж Shell, оскільки найдешевший спосіб виробництва водню передбачає використання великої кількості природного газу. Його близькість до промисловості викопного палива мала б зробити його дешевшим і створити стимул для надійної паливної інфраструктури. Однак це не відбулося, і один із найбільших нафтових гігантів покидає ринок. Якщо навіть такий гігант викопних копалин, як Shell, не може виправдати інвестиції в майбутнє легкої водневої інфраструктури, важко уявити, хто зможе.