Голова правління BMW каже, що водень стане наступним трендом після електромобілів з акумуляторним живленням.

Це може бути несподіванкою, але BMW розпочав дослідження водню ще в 1978 році. Однак E38 750hL з’явився лише в 2000 році.

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У Берліні представили автопарк із 15 автомобілів з двигуном V12, здатним працювати на бензині та водні. Транспортні засоби використовувалися під час Expo 2000 у Ганновері. У 2006 році під час життєвого циклу E68 з’явився Hydrogen 7 – знову з V12 – і був запущений у виробництво, хоча й у невеликій кількості.

У 2022 році BMW розпочала власне виробництво iX5 Hydrogen на паливних елементах і планує створити обмежену серію позашляховика, що працює на водневому паливі. На жаль, зараз немає V12. Чому мюнхенський автовиробник наполягає, що у цієї технології є майбутнє? Що ж, це, очевидно, стане модним після того, як захоплення електромобілями, що працюють від акумуляторів, вщухне через невизначений проміжок часу. Принаймні так вважає голова правління компанії Олівер Зіпс.

В інтерв’ю Bloomberg керівник BMW сказав: «Після електромобіля, який існує близько 10 років і швидко розвивається, наступною тенденцією буде водень . Коли він стане більш масштабованим, водень стане наймоднішим у світі».

Далі він сказав, що мати лише одну силову установку – а саме електромобілі з акумуляторним живленням – доступну в Європі у 2035 році було б небезпечно: «Для клієнтів, для галузі, для зайнятості, для клімату, з усіх боків, на які ви дивитесь, це небезпечний шлях».

BMW не самотній у водневому човні, оскільки Toyota також вірить, що у автомобілів на паливних елементах є майбутнє. Насправді два автовиробники співпрацюють у розробці FCV і почнуть масове виробництво вже у 2025 році. Раніше цього року керівник відділу продажів BMW Пітер Нота повідомив Asia Nikkei, що баварський бренд працює над «різними проектами» з японською маркою.

Обидві компанії досить активно виступали проти поспішного поширення електромобілів на акумуляторах. Крім водневих технологій, BMW і Toyota вважають, що у двигунів внутрішнього згоряння все ще є майбутнє, особливо на ринках, де зарядна інфраструктура залишає бажати кращого.

Звичайно, водневих станцій небагато, і не автовиробникам їх будувати. З іншого боку, мережа зарядних станцій для електромобілів швидко розширюється, тому більшість виробників автомобілів вкладають мільярди в автомобілі без ДВС. BMW припинить використання бензинових двигунів у моделях Rolls-Royce наприкінці десятиліття, а Mini наслідуватиме цей приклад на початку 2030-х років. Основний бренд не встановив кінцевої дати для традиційних двигунів.