Глава правления BMW говорит, что водород станет следующим трендом после электромобилей с аккумуляторным питанием.

Это может быть неожиданностью, но BMW приступил к исследованию водорода еще в 1978 году. Однако E38 750hL появился только в 2000 году.

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В Берлине представили автопарк из 15 автомобилей с двигателем V12, способным работать на бензине и водороде. Транспортные средства использовались во время Expo 2000 в Ганновере. В 2006 году во время жизненного цикла E68 появился Hydrogen 7 – снова с V12 – и был запущен в производство, хотя и в небольшом количестве.

В 2022 году BMW начала собственное производство iX5 Hydrogen на топливных элементах и планирует создать ограниченную серию внедорожника, работающего на водородном топливе. К сожалению, сейчас нет V12. Почему мюнхенский автопроизводитель настаивает, что у этой технологии есть будущее? Что ж, это, по всей видимости, станет модным после того, как увлечение электромобилями, работающими от аккумуляторов, утихнет через неопределенный промежуток времени. По крайней мере, так считает председатель правления компании Оливер Зипс.

В интервью Bloomberg руководитель BMW сказал: «После электромобиля, который существует около 10 лет и быстро развивается, следующей тенденцией будет водород. Когда он станет более масштабированным, водород станет самым модным в мире».

Далее он сказал, что иметь только одну силовую установку – а именно электромобили с аккумуляторным питанием – доступную в Европе в 2035 году было бы опасно: «Для клиентов, для отрасли, для занятости, для климата, со всех сторон, на которые вы смотрите, это опасный путь».

BMW не одинок в водородной лодке, поскольку Toyota также верит, что у автомобилей на топливных элементах есть будущее. На самом деле, два автопроизводителя сотрудничают в разработке FCV и начнут массовое производство уже в 2025 году. Ранее в этом году руководитель отдела продаж BMW Питер Нота сообщил Asia Nikkei, что баварский бренд работает над "разными проектами" с японской маркой.

Обе компании достаточно активно выступали против быстрого распространения электромобилей на аккумуляторах. Помимо водородных технологий, BMW и Toyota считают, что у двигателей внутреннего сгорания все еще есть будущее, особенно на рынках, где зарядная инфраструктура оставляет желать лучшего.

Конечно, водородных станций немного, и не автопроизводителям их строить. С другой стороны, сеть зарядных станций для электромобилей быстро расширяется, поэтому большинство производителей автомобилей вкладывают миллиарды в автомобили без ДВС. BMW прекратит использование бензиновых двигателей в моделях Rolls-Royce в конце десятилетия, а Mini будет следовать этому примеру в начале 2030-х годов. Основной бренд не установил конечной даты для традиционных двигателей.