Виробник продовжить випускати трипедальні машини, поки на них зберігатиметься попит.

Новий спорткар BMW M2, що дебютував раніше цього місяця, порадував, зокрема, наявністю механічної коробки передач. Тепер спортивний підрозділ баварської марки підтвердив, що машини з трьома педалями випускатимуться, як мінімум, до кінця нинішнього десятиліття.

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Наші колеги з Car Buzz на гонці у Південній Африці запитали боса BMW M Френка ван Міла, яке майбутнє чекає на механічну коробку передач. Його відповідь: «Механіка, на жаль, вже не така поширена. Вона потрібна деяким покупцям M2, M3 і M4 і ми продовжимо пропонувати її до кінця цього десятиліття».

Тімо Реш, віце-президент BMW по роботі з клієнтами: «У нас є покупці, які розміщують онлайн-петиції, голосують і дуже просять нас зберегти МКП».

Для фанатів найновіший BMW M2 буде останнім у своєму роді: зі стандартною шестиступінчастою механікою у Сполучених Штатах та опціональною – у Німеччині та інших європейських країнах.