Производитель продолжит выпускать трипедальные машины, пока на них будет сохраняться спрос.

Новый спорткар BMW M2, дебютировавший ранее в этом месяце, порадовал, в частности, наличием механической коробки передач. Теперь спортивное подразделение баварской марки подтвердило, что машины с тремя педалями будут выпускаться, как минимум, до конца нынешнего десятилетия.

Читайте также: BMW показала новый супербайк S 1000 RR

Наши коллеги из Car Buzz на гонке в Южной Африке спросили босса BMW M Фрэнка ван Мила, какое будущее ждет механическую коробку передач. Его ответ: «Механика, к сожалению, уже не столь распространена. Она нужна некоторым покупателям M2, M3 и M4, и мы продолжим предлагать ее до конца этого десятилетия».

Тимо Реш, вице-президент BMW по работе с клиентами: «У нас есть покупатели, размещающие онлайн-петиции, голосующие и очень просящие нас сохранить МКП».

Для фанатов новый BMW M2 будет последним в своем роде: со стандартной шестиступенчатой механикой в Соединенных Штатах и опциональной – в Германии и других европейских странах.