Нефтяной гигант является одним из крупных игроков в сфере производства водорода во всем мире, но даже он не может обеспечить работу таких станций.

Shell Hydrogen закроет все семь своих калифорнийских насосных станций, подтвердила компания на этой неделе. Компания больше не будет работать с водородными станциями в США и наносит еще один удар по водородному автомобильному рынку единственного штата, где это топливо вообще доступно.

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Издание Hydrogen Insight первым сообщило об этой новости. До недавнего времени Shell управляла сетью из 55 розничных водородных станций в Калифорнии в соответствии с Партнерством с водородными топливными элементами (H2FCP). Это станет ударом, но не апокалиптической новостью для (небольшого) водородного сообщества.

К сожалению, причина, почему Shell закрывает станции, должна вызвать еще большее беспокойство у владельцев Toyota Mirai, Hyundai Nexo и Honda Clarity Fuel Cell. В письме, в котором сообщалось о закрытии, вице-президент Shell Hydrogen Эндрю Берд сказал, что они закрывают их "из-за осложнений с поставками водорода и другими факторами внешнего рынка". Нетрудно понять, что здесь имеет в виду Борода.

Короткое сканирование карты станций H2FCP показывает, что большинство водородных станций в Южной Калифорнии не работают или работают по сокращенному графику. Hydrogen Insight сообщает, что эта нехватка нарушает работу станций с 13 августа. Водители отмечают, что найти топливо стало еще большим кошмаром, и с тех пор ситуация ухудшилась. Каждая станция имеет несколько иное сообщение на карте H2FCP, но это сообщение от водородной заправочной станции Iwatani передает дух всех.

"Наш основной поставщик водорода испытал перебои, которые повлияют на наш доступ к водороду для станции Hawaiian Gardens. В настоящее время мы не имеем приблизительного прибытия, чтобы вернуться к нормальному уровню обслуживания, и предоставим обновление, как только получим больше информации. Мы очень ценим ваше терпение относительно дополнительных простоев, которые это повлечет".

Некоторые станции также остановлены на ремонт, поскольку многие водородные заправки страдают от серьезных проблем с надежностью. Iwatani, японская газовая компания, которая является одной из двух крупнейших имен в американских водородных заправочных станциях, сейчас судится с компанией, которая предоставила основную технологию для ее станций. В судебном заявлении, которое просмотрел Hydrogen Insight, Иватини утверждает, что его поставщик не проверил свое оборудование в реальном коммерческом сценарии, скрыл дефекты и ввел компанию в заблуждение.

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Все это делает будущее автомобилей на водородных топливных элементах в Соединенных Штатах еще более неопределенным. Эта технология с трудом прижилась, поскольку станции и топливо на них остаются дорогими. Хотя производители водородных автомобилей обычно включают большое количество бесплатного топлива в покупку транспортного средства, как только оно заканчивается, потребители остаются с ошеломляющими ценами на станциях, которые часто не работают, или кишат длинными очередями. Вот почему подержанные водородные автомобили такие дешевые, и почему они все еще не очень выгодны.

Однако немногие компании могут предоставить лучший аргумент в пользу этого, чем Shell, поскольку самый дешевый способ производства водорода предполагает использование большого количества природного газа. Его близость к промышленности ископаемого топлива должна была бы сделать его дешевле и создать стимул для надежной топливной инфраструктуры. Однако этого не произошло, и один из крупнейших нефтяных гигантов покидает рынок. Если даже такой гигант ископаемых, как Shell, не может оправдать инвестиции в будущее легкой водородной инфраструктуры, трудно представить, кто сможет.