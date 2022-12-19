Каждый автовладелец со стажем точно сталкивался с проблемой декомпрессии двигателя. Речь идет о низком или неравномерном давлении, возникающем в цилиндре двигателя в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

От компрессии напрямую зависит КПД и мощность двигателя. Снижение компрессии на 15% от нормы в классических двигателях является критическим и может являться признаком необходимости ремонта двигателя.

Признаки снижения компрессии в двигателе:

двигатель не запускается или запускается только после длительной прокрутки коленчатого вала стартером;

работа двигателя стала неустойчивой во всех режимах, обороты плавают на холостом ходу и во время движения;

уровень шумов и вибрации двигателя существенно увеличивается;

ощутимые удары во впускной или выпускной тракт, особенно у дизельных двигателей;

увеличение расхода горючего и масла.

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Декомпрессия

Основная причина – закоксование, залегание поршневых колец. Образование углеродного нагара на стенках и дне топливной камеры, а также на клапанах происходит из-за работы двигателя на низких оборотах, некачественного топлива или неподходящего масла, езды на «холодном» двигателе.

Нагар, покрывающий детали, значительно ухудшает отвод тепла. Зазор между стенками поршня и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их залеганию – нарушается герметичность камеры сгорания, а кольца просто могут сломаться физически. Двигатель потребляет гораздо больше масла из-за снижения подвижности поршневых колец. Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро выводят двигатель из строя.

Когда и как делать раскоксовку?

Регулярная промывка камеры сгорания при каждой замене моторного масла позволит уменьшить закоксовку двигателя.

Однако лучше установить водородную систему на авто от компании Hydroxy – камера сгорания будет очищаться при работе двигателя, а владельцы автомобилей будут уверены в работе двигателя.

Водородная система монтируется под капотом или в багажник. Она бесперебойно производит водородный газ и подает его через воздушный патрубок в камеру сгорания. Это препятствует образованию углеродных отложений, раскоксовывает поршневые кольца и очищает катализатор, сажевый фильтр, поршни и клапана, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд) и рециркуляционный клапан EGR.

Подходит водородная система для легковых и коммерческих автомобилей на бензине и дизеле, а также для специализированной техники (тракторы, самосвалы и экскаваторы).

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