Для того, щоб дослідити результативність очищення паливної системи автомобіля воднем, у Львові провели експеримент. На динамометричному стенді заміряли потужність та крутний момент вживаного автомобіля до очищення воднем та після цієї процедури.

В якості піддослідного взяли BMW 520і 2003 року виготовлення з пробігом 440 тисяч км. Усі знають, що потужність автомобіля з віком та пробігом завжди зменшується, а перед нами вже немолоде авто. Тим більше вразили результати замірів!

До речі перший крок до водневих двигунів зробили львівські вчені

Перший показник максимальних динамічних показників на цьому автомобілі до очищення паливної системи були такими: потужність 142 кінські сили, крутний момент – 181 Hм.

Після цього провели процедуру очищення двигуна воднем і повторили перевірку. Показники збільшились до 152 кінських сил та 194 Нм крутного моменту. Тобто всі параметри зросли!

Результати замірів на диностенді BMW 520і 2003 року до та після очищення двигуна воднем

Автомобілісти знають, що це дуже значні зміни динамічних характеристик – для досягнення подібних результатів тюнери встановлюють цілий ряд пристосувань під назвою Stage 1, 2 і т.д. Натомість таке збільшення показників відбулось завдяки приведенню двигуна до стану нового, очистивши його воднем за технологією української науково-виробничої компанії Hydroxy Ukraine.

Річ у тім, що продукти горіння, які накопичуються у двигуні, погіршують його роботу, стають причиною збільшеної витрати палива й оливи, відсутності тяги, нестійких обертів, димного вихлопу.

Секрет процедури очищення двигуна воднем – подача у камеру згоряння водневмісної суміші, яка розщеплює вуглецеві відкладення на молекулярному рівні та вимиває їх через вихлопну систему. Цікаво, що процедура встановлення водневої системи відбувається без розбирання двигуна.

Очищення камери згоряння воднем не лише покращує динаміку авто, оптимізує викиди шкідливих речовин, але й зменшує споживання пального. Це підтверджують результати інших досліджень.

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