Для того чтобы исследовать результативность очистки топливной системы автомобиля водородом, во Львове провели эксперимент. На динамометрическом стенде замерили мощность и крутящий момент б/у автомобиля до очистки водородом и после этой процедуры.

В качестве испытуемого взяли BMW 520і 2003 года изготовления с пробегом 440 тысяч км. Все знают, что мощность автомобиля с возрастом и пробегом всегда уменьшается, а перед нами уже немолодой автомобиль. Тем более поразили результаты замеров!

Кстати первый шаг к водородным двигателям сделали львовские ученые

Первый показатель максимальных динамических показателей на этом автомобиле до очистки топливной системы были такими: мощность 142 лошадиные силы, крутящий момент – 181 Hм.

После этого была проведена процедура очистки двигателя водородом и повторена проверка. Показатели увеличились до 152 лошадиных сил и 194 Нм крутящего момента. То есть все параметры выросли!

Результаты замеров на диностенде BMW 520і 2003 года до и после очистки двигателя водородом.

Автомобилисты знают, что это очень существенные изменения динамических характеристик – для достижения подобных результатов тюнеры устанавливают ряд приспособлений под названием Stage 1, 2 и т.д. Такое увеличение показателей произошло благодаря приведению двигателя к состоянию нового, очистив его водородом по технологии украинской научно-производственной компании Hydroxy Ukraine.

Дело в том, что накапливающиеся в двигателе продукты горения ухудшают его работу, становятся причиной увеличенного расхода топлива и масла, отсутствия тяги, неустойчивых оборотов, дымного выхлопа.

Секрет процедуры очистки двигателя водородом – подача в камеру сгорания водосодержащей смеси, которая расщепляет углеродные отложения на молекулярном уровне и вымывает их через выхлопную систему. Интересно, что процедура установки водородной системы происходит без разборки двигателя.

Очистка камеры сгорания водородом не только улучшает динамику автомобиля, оптимизирует выбросы вредных веществ, но и уменьшает потребление топлива. Это подтверждают результаты других исследований.

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