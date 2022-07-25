Відповідно до закону про засади екологічної політики, Україна зобов'язана знизити викиди у сфері транспорту на 30%. Саме тому Мінінфраструктури пропонує заборонити ввезення нових та вживаних авто з двигунами внутрішнього згоряння. Імпорт уживаних дизельних авто хочуть заборонити з 2027 року, нових бензинових і дизельних – з 2030 року.

Адже саме на автоіндустрію припадає 60% шкідливих викидів в атмосферу: оксид вуглецю СО або чадний газ, СО2 вуглекислий газ, NxOx оксиди азоту, SO 2 двоокис сірки. Тож Україна, як і увесь світ, шукає альтернативні джерела пального для авто.

Фізико-хімічні властивості водню та зменшення витрат палива до 15%

На жаль, бензин та дизель не є ідеальним пальним для автомобіля. І справа не тільки у вартості цих нафтопродуктів чи шкідливих викидах від їхнього горіння.

ККД бензинових двигунів становить тільки 35%, дизельних – 50%. Тобто цей відсоток показує, яка кількість енергії від згоряння палива перетворюється в кінетичну енергію руху. Для порівняння, ККД паливного елемента авто, що працює на суміші водню й повітря, може перевищувати 85%.

Відповідно до наукових праць українських та іноземних вчених, найлегше вплинути на інтенсивність згоряння бензину чи дизелю завдяки активувальним домішкам водню або водневмісних сполук.

До речі розробка українських винахідників зменшує витрати палива авто

Водень переважно отримують з викопних джерел. Самостійно його можна отримати шляхом електролізу – розщепленням води на водень і кисень під дією електричного струму.

Для генерації водню в Європі досить поширені системи з використанням продуктів гідролізу, оскільки вони дешеві, очищують вихлоп – вміст чадного газу і вуглеводнів зменшується у півтора раза, оксидів нітрогену – до п'яти разів.

А для дообладнання автомобіля такими водневими системами не потрібно змінювати конструкцію двигуна.

В Україні економію палива завдяки домішкам водню до основного пального розробляють винахідники зі Львова – компанія Hydroxy Ukraine.

Електроліз водню на борту автомобіля

«Суміш 66% водню та 33% кисню створюють газ Брауна низької концентрації», – пояснюють в українській компанії розробника водневих генераторів Hydroxy Ukraine. Цей газ вирівнює компресію автомобіля, збільшує ресурс двигуна та економить до 15% пального.

Воднева система на автомобіль монтується під капотом або в багажник. Вона безперебійно виробляє водневий газ та подає через повітряний патрубок у камеру згоряння воднево-кисневу суміш. Виробляється водень з дистильованої води та виконує у двигуні подвійну функцію:

по-перше, очищує двигун зсередини – перешкоджає утворенню вуглецевих відкладень, розкоксовує компресійні кільця та очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

по-друге, збагачує пальне додатковою енергією, збільшує ККД основного палива та зменшує його витрати на 6-15%.

Завдяки такій установці витрата палива зменшується на 1-2 л на 100 км. Водень при цьому не накопичується і не зберігається, а одразу подається у камеру згорання, де спалюється разом з основним паливом.

Вартість системи генерації водню для авто стартує від 8 тисяч гривень. Виробництво та обслуговування систем є у Львові, доставка здійснюється поштою по всій території України.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.