Согласно закону об основах экологической политики, Украина обязана снизить выбросы в сфере транспорта на 30%. Именно поэтому Мининфраструктуры предлагает запретить ввоз новых и подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Импорт подержанных дизельных автомобилей хотят запретить с 2027 года, новых бензиновых и дизельных – с 2030 года.

Ведь именно на автоиндустрию приходится 60% вредных выбросов в атмосферу: оксид углерода СО или угарный газ, СО 2 углекислый газ, N x O x оксиды азота, SO 2 двуокись серы. Так что Украина, как и весь мир, ищет альтернативные источники горючего для авто.

Физико-химические свойства водорода и уменьшение расхода топлива до 15%

К сожалению, бензин и дизель не являются идеальным топливом для автомобиля. И дело не только в стоимости этих нефтепродуктов или вредных выбросах от их горения.

КПД бензиновых двигателей составляет только 35%, дизельных – 50%. Этот процент показывает, какое количество энергии от сгорания топлива превращается в кинетическую энергию движения. Для сравнения, КПД топливного элемента автомобиля, работающего на смеси водорода и воздуха, может превышать 85%.

Согласно научным работам украинских и иностранных ученых, легче всего повлиять на интенсивность сгорания бензина или дизеля благодаря активирующим примесям водорода или водосодержащих соединений.

Кстати разработка украинских изобретателей уменьшает расход топлива

Водород в основном получают из ископаемых источников. Самостоятельно его можно получить путём электролиза – расщеплением воды на водород и кислород под действием электрического тока.

Для генерации водорода в Европе достаточно распространены системы с использованием продуктов гидролиза, поскольку они дешевые, очищают выхлоп – содержание угарного газа и углеводородов уменьшается в полтора раза, оксидов нитрогена – до пяти раз.

А для дооборудования автомобиля такими водородными системами не нужно изменять конструкцию двигателя.

В Украине экономию топлива благодаря примесям водорода к основному топливу разрабатывают изобретатели из Львова – компания Hydroxy Ukraine.

Электролиз водорода на борту автомобиля

"Смесь 66% водорода и 33% кислорода создают газ Брауна низкой концентрации", – объясняют в украинской компании разработчика водородных генераторов Hydroxy Ukraine. Этот газ выравнивает компрессию автомобиля, увеличивает ресурс двигателя и экономит до 15% топлива.

Водородная система на автомобиль монтируется под капотом или в багажник. Она бесперебойно производит водородный газ и подает через воздушный патрубок в камеру сгорания водородно-кислородную смесь. Производится водород из дистиллированной воды и выполняет в двигателе двойную функцию:

во-первых, очищает двигатель изнутри – препятствует образованию углеродных отложений, раскоксовывает компрессионные кольца и очищает катализатор, сажевый фильтр, поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд) и рециркуляцию.

во-вторых, обогащает топливо дополнительной энергией, увеличивает КПД основного топлива и уменьшает его расход на 6-15%.

Благодаря такой установке расход топлива уменьшается на 1-2 литра на 100 км. Водород при этом не накапливается и не хранится, а сразу подается в камеру сгорания, где сжигается вместе с основным топливом.

Стоимость системы генерации водорода для авто стартует от 8 тысяч гривен. Производство и обслуживание систем есть во Львове, доставка осуществляется почтой по всей территории Украины.

Получить консультацию по приобретению водородных систем можно по номеру 0678834265. Ознакомиться с системами и ассортиментом можно по адресу: Львов, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29 или на сайте hydroxy.com.ua.