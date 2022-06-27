Увеличение цен на бензин и дизель заставили украинцев искать альтернативные виды топлива, а запрос в Google "Купить электромобиль" увеличился с апреля на 154%. Но действительно ли именно электрокары являются панацеей зависимости от органического топлива?

Автомобили на водороде

Удельная теплота сгорания электричества всего 864 ккал, бензина –10500 ккал, дизеля – 10300 ккал. А вот водорода – 28700 ккал. Это почти втрое больше органических видов топлива.

Ученые и исследователи единогласно подтверждают, что водород имеет существенные преимущества перед традиционными ископаемыми видами топлива. Во-первых, он имеет большую энергоемкость, чем природный газ, уголь или нефтепродукты. А во-вторых, это экологичный энергоноситель. Продуктом сгорания водорода является только вода, следовательно, его использование вполне безопасно для окружающей среды.

Также интересно Что дает очистка двигателя водородом

Водород является самым распространенным и доступным элементом в природе, ведь его можно выработать из воды путем электролиза в неограниченном количестве. Вода ( H 2 O ) расщепляется на кислород ( O 2 ) и водород ( H 2 ), а газ, образующийся из этой водородно-кислородной смеси, очень калорийный. При его сгорании выделяется большое количество энергии.

Автомобили, которые ездят только на водороде, производят в мире с 2003 года. А вот их стоимость доступна далеко не каждому автолюбителю, ведь колеблется в пределах 70 тысяч долларов.

Водородный Hyundai Nexo стоит в Европе от 69 000 евро

Также интересно Экономия топлива авто: как снизить расход бензина и дизеля?

Первый этап к водородному двигателю, который доступен каждому авто.

Автомобили с обычным двигателем внутреннего сгорания, работающие на бензине, дизеле или газе, можно обогатить водородной смесью. Это не изменит основного типа горючего автомобиля, но может существенно сэкономить его расход.

В общей сложности с водородной системой для авто экономия топлива составит до 15%, или 1-2 л на 100 км. Также выхлоп становится намного чище: содержание угарного газа (CO) и углеводородов (CnHm) уменьшается в полтора раза, оксидов нитрогена (NnOm) – до пяти раз.

Системы с такими установками водорода были сконструированы и прошли все испытания у нас и за рубежом еще в 1970-1980-х годах.

В Украине единственным производителем запатентованных водородных систем является научно-производственная компания Hydroxy Ukraine .

Монтируется генератор водорода под капотом или в багажнике. Через воздушный патрубок в камеру сгорания бесперебойно подается водородно-кислородная смесь – газ Брауна. Водород производится из дистиллированной воды и сразу сгорает вместе с основным горючим.

Экономия топлива происходит благодаря двум механизмам:

дополнительному источнику энергии от водородной смеси: водород заполняет промежутки между молекулами топлива и горение происходит в 10 раз быстрее, увеличивая КПД основного топлива.

выравниванию компрессии двигателя, ведь водородная система очищает двигатель изнутри и увеличивает ресурс двигателя: препятствует образованию углеродных отложений, раскоксовывает компрессионные кольца и очищает катализатор, сажевый фильтр, поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда зонд) и рециркуляционный клапан EGR.

Это помогает сжигать горючее полностью, повышать эффективность работы двигателя, увеличивает его мощность и ресурс.

Стоимость системы генерации водорода для авто стартует от 8 тысяч гривен. Производство и обслуживание систем есть во Львове, а вот доставка осуществляется почтой по всей территории Украины.

Получить консультацию по приобретению водородных систем можно по номеру 0678834265.