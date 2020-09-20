Тюнінг автомобіля – цілком творчий процес. Але коли йдеться про вдосконалення силового агрегату, діло має підпорядковуватись певним законам – інакше стануться великі неприємності. Так і з’явилися поняття Stage 1, Stage 2 та інші.

Втручаючись у роботу силового агрегату, завжди доводиться звертатись до професіоналів – так надійніше. Вони у свою чергу розбили тюнінг силового агрегату на кілька етапів – їм так зручніше.

Підвищити віддачу сучасного двигуна можна за допомогою вдосконалення “зовнішнього” обладнання. Але без перечіповування ЕБУ теж не обійтися

Відповідно, виникли понятті Stage 1 (від англ. – етап, стадія), Stage 2, Stage 3… Саме до третього рівня існує чітко визначена кількість переробок, а далі починається вже творчість (і витрати) суто космічного рівня.

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Stage 1

Оце було б круто: нічого не переробляти і не купувати, а просто щось підкрутити в двигуні – і він став у половину потужнішим. Напевне, про таке мріють більша частина автомобілістів. І для багатьох автомобілістів це реальність. А саме – для власників автомобілів із турбонаддувом. Мова про чіп-тюнінг – зміну алгоритмів керування мотором, тобто встановлення нового програмного забезпечення для електронного блока управління (ЕБУ) двигуна.

Підняти потужність і момент атмосферного двигуна за рахунок чіп-тюнінгу вдається лише на 5 – 10 %

Цей вид тюнінгу базується на тому, що будь-який двигун з електронним управлінням поданням палива і запалюванням (інжекторний бензиновий чи сучасний дизельний) працює згідно певної програми. Якщо говорити спрощено, то в кожен момент роботи мотора він має отримувати чітко дозовану порцію палива і точно нормовану за часом іскру на свічі запалення (у бензинових ДВЗ). При цьому за допомогою кількох датчиків ЕБУ враховує інформацію про оберти, навантаження, температуру тощо – і відповідно цього визначає момент подання іскри та момент і тривалість відкриття паливних інжекторів.

Новий софт для турбомоторів поліпшує віддачу більшості сучасних моторів на 20 – 30 %

На заводі в ЕБУ встановлена програма, яка є результатом компромісу між гарантованою потужністю двигуна, його екологічністю, економічністю та довговічністю. Але у більшості моделей двигунів є змога скорегувати програму в бік більшої потужності і крутного моменту – але за рахунок погіршення інших згаданих показників. Найпростіше це зробити на двигунах з турбонаддувом, де за рахунок зміни тиску наддуву можна досягти підвищення потужності на 20 – 30 %. Типовий атмосферний мотор за рахунок чіп-тюнінгу зростає у потужності на більш як на 5 – 10 %.

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Звісно, нова програма для Stage 1 не лише змінює налагодження клапанів в системі наддуву, а й корегує інші параметри: момент запалення, подання палива тощо. Але конструктивно двигун залишається тим самим, ніякі деталі не замінюють.

Найцікавіше для автовласників те, що для тюнінгу першої стадії існує готовий софт, написаний для конкретних моделей двигунів і неодноразово на них обкатаний.

Тобто найчастіше буває достатньо переписати програму ЕБУ, щоб отримати приріст потужності і крутного моменту. При цьому власник нерідко отримує проблеми з надійністю та довговічністю силового агрегату: передчасно виходить з ладу турбіна, пригорають клапани, руйнуються і прогоряють поршні… Але зазвичай ці ризики для кожного двигуна і для кожної програми відомі, тож власнику варто поцікавитися ними заздалегідь.

Stage 2

Друга стадія передбачає подальше збільшення віддачі двигуна, в тому числі за рахунок розширення діапазону обертів максимального моменту і потужності. Для цього допрацьовують систему впуску і випуску.



Впуск і випуск збільшеного діаметру – один з елементів Stage 2, тюнінгу двигуна второї стадії

Щодо впуску, встановлюють повітроводи більшого діаметру і з мінімальною кількістю поворотів для повітря. Замінюють інтеркулер на більш продуктивний, встановлюють фільтр низького супротиву і забезпечують надходження повітря з холодної зони поза капотом.

Не менше робіт на випуску. Так само розширюють діаметр трубопроводів для відводу вихлопних газів, їх роблять за можливістю максимально прямими. Видаляють каталізатор або встановлюють спеціальний спортивний.

Інтеркулер охолоджує повітря, що надходить у циліндри турбованого двигуна. Це підвищує його віддачу.

ЕБУ так само перечіповують, але відмінність від Stage 1 у тому, що готових програм на цьому рівні немає – надто вже багато є варіантів комбінацій деталей впуску і випуску різних видів. Щоправда, у тюнерів є певні заготовки, які після заміни “заліза” підганяють під кожен конкретний двигун.



Stage 3

Третій рівень тюнінгу двигуна передбачає заміну більшої кількості компонентів. Ставлять нову турбіну і ще більш ефективний інтеркулер, влаштовують більш продуктивну систему охолодження двигуна. Не рідкість – вихлопний колектор більш досконалої конструкції. Відповідно, додають продуктивності паливній системі – за рахунок нового паливного насосу і форсунок, здатних подати до циліндрів більше палива.

Тюнінг “третього рівня” дозволяє знімати із цілком цивільного 1,5-літрового двигуна до 300 кінських сил. Для реалізації отриманої потужності і обертового моменту підсилюють зчеплення та коробку передач, привідні вали коліс тощо.

Готового софту для Stage 2 і Stage 3 немає, але комплекти “заліза” для цього – не рідкість. Щоправда, підбирати деталі окремо буде дешевше

Проте, насамкінець відзначимо, що не кожна модель двигуна здатна підвищити свою потужність на 25 – 30 %, навіть якщо пройти поступово всі три вищезгадані “стейджі”. Справа і в особливостях конструкції певних моторів, і в принципах моторобудування взагалі. Так, відомо, що малолітражні двигуни – до 1,5 л об’ємом – мають принципово менший запас міцності, ніж агрегати, близькі до 2,5 – 3,0 літрів. Тому будь-який високотехнологічний тюнінг треба починати із вивчення досвіду професіоналів.

Рекомендація Авто24

Якщо з вашими тюнінг-ідеями ви зазіхаєте на єдиний в господарстві сімейний автомобіль, будьте дуже виваженими у ваших рішеннях. Наш досвід показує, що перетворення “цивільного” авто на спортивне знаряддя змінює життя власника не лише в бік позитиву від водіння. Разом із ураганною динамікою він зазвичай отримує необхідність набагато частіше відвідувати АЗС, СТО та магазини запчастин. Тому майте витримку і вчасно зупиніться – скажімо, на рівні першого стейджу. Якщо ж ви захворіли на тюнінг всерйоз, треба завести для цього окремий автомобіль, бажано – з числа тих, що мають потенціал для вдосконалення.

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