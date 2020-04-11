Тюнінг своїми руками - це коли жага удосконалень не збігається з фінансовими можливостями власника авто, але бодай трохи відповідає його вмінню та навичкам роботи з елементарним інструментом.

Як професіонали і прихильники безпечної їзди, ми виступаємо перш за все за функціональний тюнінг – такий, з якого є не тільки моральне задоволення, а й певна матеріальна користь.

Коли є фінансові можливості, можна замовити тюнінг у спеціалізованому ательє. Вийде і стильно, і функціонально, і безпечно. Але дорого.



Отже, до вашої уваги список удосконалень, які справді можна зробити своїми руками – і без загрози безпеці руху.

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Безпечний тюнінг своїми руками це:

Колісні диски . Колеса дуже багато “вирішують” при зміні зовнішності машини. Коли йдеться про колеса, чомусь у першу чергу обирають легкосплавні диски, хоча насправді можна підібрати цікаві сталеві, поекспериментувавши з їхнім кольором. Дехто, крім . Колеса дуже багато “вирішують” при зміні зовнішності машини. Коли йдеться про колеса, чомусь у першу чергу обирають легкосплавні диски, хоча насправді можна підібрати цікаві сталеві, поекспериментувавши з їхнім кольором. Дехто, крім нового дизайну дисків, змінює розмірність, що часто тягне за собою негативні наслідки (гірша комфортність, знос підшипників та скорочення життя шин). Теоретично, замінити диски можна самотужки, але простіше буде звернутись до шиномонтажу.

Чіп-тюнінг. Збільшує потужність двигуна. Виконується лише в спеціалізованих майстернях. Тут важливо не “переборщити”, адже надмірна потужність негативно впливає на коробку передач, підвіску та інші агрегати.

Молдинги та плівки-самоклейки. У деяких моделей авто за допомогою цього нескладного засобу вдається помітно змінити зовнішністть і навіть сприйняття екстер’єру. Але до позитивного ефекту тут бажано прагнути, залучивши для консультацій дизайнера – або підгледівши схему оформлення у колег в інтернеті. Клеїти плівку і молдинги можна самому, потренувавшись для початку в менш помітних місцях.

Плівка на авто продаються як у комплекті, так і “на метр”, для самостійного вирізання і творчих експериментів.

Лампи фар . Офіційно зміни в світлотехнічному обладнанні автомобіля у нас під забороною, але зовсім необов’язково вдаватися до таких радикальних кроків, як встановлення сумнозвісного ксенону або лінз. Для поліпшення освітлення дороги часто буває достатньо встановити галогенки категорії +50%, +100 % тощо. Провідні бренди пропонують навіть лампи зі зміною кольору променю, що імітує той самий ксенон – проте на відміну від нього, без шкоди для освітлення і без засліплення інших водіїв. Ще один варіант – придбати LED-лампи, призначені для встановлення у галогенову оптику. Як замінити лампи своїми руками, можна прочитати в заводській інструкції до машини.

Оснащення салону. У продажу існує чимало дрібних і великих аксесуарів для підвищення комфортності салону. Деякі з них справді варті уваги: шкіряний чохол на кермо, підлокітник, тримач телефона, електронні гаджети - додаткові розетки 12 вольт та USB, модернізація освітлення інтер’єру тощо. Всі ці пристрої розраховані на самостійну інсталяцію.

Перепрошивання салону. Тут краще впораються професіонали, хоча самостійно можна перетягнути кермо або окремі елементи інтер'єру. Також можна наклеїти стікери, шильдики, накладки на пороги і т.д.

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Аудіосистема. Колись на цій темі власники тюнінг-ательє заробляли капітали, але сьогодні дещо можна зробити і самому. Наприклад, замінити штатні динаміки на акустику з кращим, яскраво забарвленим звучанням. Купуючи нові гучномовці, по-перше врахуйте такі параметри як електричний (омічний) опір, потужність і габарити, а по-друге, надійність виробу, адже багато які з нинішніх динаміків відверто одноразові. І вимагайте гарантію! Щоб встановити гучномовці, вам знадобиться простенький інструмент, можливо, товста фанера і день-два робочого часу, в залежності від вашої майстерності.

До деяких моделей авто можна підібрати високоякісну акустику у штатному розмірі, до деяких доведеться готувати нескладні адаптери з міцної фанери.

Не радимо

Коротко скажемо про ті види тюнінгу своїми руками, який ми в не радили вам робити. Не з причин стилю і смаків, а з причин безпеки і елементарної доцільності.

“Мухобійку” на капот. Цей дещо дивний пристрій не стільки захищає машину, скільки загрожує іншим водіям у випадку відокремлення і вільного польоту. А для надійного кріплення доведеться власноруч завдавати шкоди капоту.

Спойлери . Якщо ви хочете поліпшити аеродинаміку машини, навряд чи вам вдасться перевершити дипломованих заводських конструкторів. А якщо хочете поліпшити стилістику, майте на увазі – подібні речі зараз не в моді. І не забувайте про велике бажання багатьох спойлерів відправитись у той самий вільний політ.

Ксенон . Навіть якщо вам байдуже до проблем, які ваше кустарне світло буде завдавати іншим водіям, врахуйте те, що насправді мало який ксенон, втелющений у галогенові фари, поліпшує освітлення. Найчастіше виходить навпаки (чому так – . Навіть якщо вам байдуже до проблем, які ваше кустарне світло буде завдавати іншим водіям, врахуйте те, що насправді мало який ксенон, втелющений у галогенові фари, поліпшує освітлення. Найчастіше виходить навпаки (чому так – тема окремої статті ).

Тонування вікон. Цей моветон із буремних 90-х потроху відходить у минуле, адже незабаром при техогляді його доведеться зняти, а от затемнити задні вікна можна.

Деталі зовнішнього обвісу від всесвітньо відомих виробників продувають в аеродинамічній трубі і сертифікують в авторитетних лабораторіях.

Рекомендація Авто24

Будь-який тюнінг повинен бути безпечним. Оскільки, на жаль, в наш час держава не контролює це питання, і рівень безпеки “прокачаних” автомобілів залежить тільки від почуття міри і відповідальності власника. А на дорозі може статися, що таке миле вашому серцю вдосконалення раптом вийде з-під контролю і завдасть шкоди навіть не вам, а іншим учасникам дорожнього руху. Тобто відповідати все одно доведеться – якщо не перед своїм бюджетом чи Законом, так перед іншими співгромадянами.

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