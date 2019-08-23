Список опцій сучасних автомобілів – одна з їхніх головних відмінностей від моделей минулих поколінь. Більшість поліпшень стосуються бортової електроніки і комфорту, а значить, багато що з них можна впровадити на застарілих машинах, якими ми користуємося донині – було б бажання.

Компонування, мотори та підвіски масових автомобілів від покоління до покоління принципово не змінюються – таке враження, що над вдосконаленням новинок працюють самі лише електронщики. Їхні успіхи в області систем комфорту і безпеки безперечні, але автомобілістів без амбіцій, які не збираються найближчим часом міняти автомобіль, може тішити інше. У продажу з'явилося чимало пристроїв і аксесуарів для самостійної установки, за допомогою яких старий автомобіль можна наділити якостями більш сучасного.

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Фари

Яскравий і довгий промінь можна отримати і в старих фарах, розрахованих на старі добрі галогенові лампочки. Ні, пристосовувати до них горезвісний китайський ксенон, який сліпить всіх навколо без розбору, не варто. Прийнятний варіант – світлодіодні лампи, призначені для установки в стандартні "галогенові" фари.

Світлодіодні лампи, спеціально призначені для звичайних "галогенових" фар – реальна можливість поліпшити світло старого автомобіля.

Найголовніше тут – купити адекватні LED-лампи, які випускає той чи інший з авторитетних світових виробників, тому що інші не можуть забезпечити визначених ДСТу параметрів променя і будуть сліпити зустрічних водіїв. Звичайно, що світло потрібно перевірити на його відповідність нормам яскравості і форми променя, заїхавши на будь-яку СТО, що має обладнання для регулювання фар. Майте на увазі, якісні LED-лампи коштують недешево, але якщо ви обмежені в коштах, краще витратити гроші на безпеку, ніж на розважальні опції.

Ходові вогні

Більшу частину року українські водії повинні їздити з включеним ближнім світлом фар. На сучасних автомобілях замість цього встановлено DRL – світлодіодні ходові вогні. Вони економлять енергію (а значить, як не крути, і паливо) і бережуть ресурс ламп у фарах.

Денні ходові вогні підвищують пасивну безпеку, економлять енергію і крім того можуть мати функцію "ввічливої підсвітки".

Як мінімум дві компанії зі світовим ім'ям виробляють ходові вогні для самостійного встановлення, є варіанти для монтажу в решітку радіатора і в стандартні гнізда протитуманних фар. Купувати дешеві китайські комплекти DRL не варто, тому що вони втрачають яскравість і “гублять” світлодіоди вже через кілька місяців експлуатації.

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Ввічлива підсвітка

Дрібниця, а приємно: ви сідаєте за кермо, а світло в салоні гасне тільки після того, як ви розташували в потрібних місцях телефон і барсетку з документами. Нескладні електронні пристрої, які допомагають перетворити звичайне світло стельового плафона в так звану "ввічливу підсвітку", випускаються навіть українськими виробниками. Підключити їх можна і самостійно, відеоінструкції пропонуються самими виробниками.

Для популярних моделей автомобілей випускаються спеціальні модулі "ввічливої підсвітки" в салон, підсвітки замка запалювання і бардачка.

Функція фар "проводи мене додому" (затримка вимкнення світла після виходу з автомобіля водія) зручна, коли потрібно дійти в темряві до під'їзду або відкрити ворота гаража. Таку опцію можуть додати до будь-якого автомобіля деякі моделі вищеописаних ходових вогнів: вбудована електроніка затримує виключення DRL на 20 секунд після вимкнення двигуна.

Кнопка “Старт”

Модна функція запуску двигуна не ключем, а кнопкою "Старт/Стоп" нещодавно стала доступною для власників будь-яких автомобілів. Кнопку з відповідним електронним блоком можна купити в інтернеті, універсальні комплекти спеціально призначені для монтажу в автомобілі старих моделей.

Комплект для запуску двигуна кнопкою "Старт" додатково комплектується трансподером безключевого розблокування запалювання.

Купуючи, вибирайте вироби максимально пізнього випуску, тому що ранні моделі не мали функції "Стоп". Ну і майте на увазі, що на автомобілі з такою кнопкою замість замка запалювання повинен бути "живим" акумулятор і справна система запуску двигуна.

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Мультимедіа

Просунута мультимедійна система – насправді не тільки розваги для екіпажу. "Правильний" головний пристрій дасть водієві такі інструменти безпеки, як Hands Free для мобільного зв'язку і GPS-навігатор, виклик телефонних абонентів з великого дисплея і можливість пошуку потрібної інформації в інтернеті.

Варіантів оснастити салон мультимедійним екраном кілька, один з них – прикріпити на торпедо звичайний планшет.

Варто нагадати, що всі мультимедійні "голови" діляться на дві групи – дешеві і дорогі, і відмінності їх у терміні служби. До речі, можна використовувати в машині в якості мультимедіа звичайний планшет. Проблемою буде тільки встановити гаджет на торпедо, що при певному вмінні не складе великої проблеми.

Шумоізоляція

Акустичний комфорт в салоні – перевага не тільки найсучасніших автомобілів. Але те, що стара машина шумить більше нової, факт незаперечний. Зробити машину більш "тихою" не дуже складно: вібро-і шумоізоляційні матеріали завжди були у вільному доступі. Правда, для цього доведеться розібрати салон, але процедура ця цілком доступна умільцю середньої руки. Принагідно при знятій оббивці можна усунути черезмірну свободу начинки дверей і торпедо: дроти що бовтаються, вібруючі троси і дзвінкі тяги дверних замків потрібно зафіксувати, щоб вони не "фонили" при русі.

Рекомендація Авто24

Ступаючи на захоплюючий (і, до речі, безкінечний) шлях удосконалень і іншого тюнінгу, дійте з оглядкою. Не замахуйтесь на все відразу, встановлюйте нові системи по черзі. І звичайно ж, перш за все оціните свої сили, щоб визначитися, чи монтувати нові пристрої своїми руками, чи доручати інсталяцію професіоналам. Другий варіант начебто дорожче, але в підсумку він може виявитися дешевшим.

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