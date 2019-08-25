Список опций современных автомобилей – одно из их главных отличий от моделей прошлых поколений. Большинство улучшений касаются бортовой электроники и комфорта, а значит, многие из них можно внедрить на устаревших машинах, которыми мы пользуемся по сей день – было бы желанье.

Компоновка, моторы и подвески массовых автомобилей от поколения к поколению принципиально не меняются – такое впечатление, что над совершенствованием новинок трудятся одни только электронщики. Их успехи в области систем комфорта и безопасности бесспорны, но автомобилистов без амбиций, не собирающихся в ближайшее время менять автомобиль, может радовать другое. В продаже появилось немало устройств и аксессуаров для самостоятельной установки, при помощи которых старый автомобиль можно наделить качествами более современного.

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Фары

Яркий и длинный луч можно получить и в старых фарах, рассчитанных на старые добрые галогеновые лампочки. Нет, приспосабливать к ним пресловутый китайский ксенон, слепящий всех вокруг без разбору, не стоит. Приемлемый вариант – светодиодные лампы, предназначенные для установки в стандартные “галогеновые” фары.

Светодиодные лампы, специально предназначенные для обычных “галогеновых” фар – реальная возможность улучшить свет старого автомобиля.

Самое главное тут – купить адекватные LED-лампы, которые выпускает один из авторитетных мировых производителей, потому что другие не могут обеспечить определенных ГОСТом параметров луча и будут слепить встречных водителей. Конечно, получившийся свет нужно проверить на его соответствие нормам яркости и формы луча, заехав на любую СТО, имеющую оборудование для регулировки фар. Имейте в виду, качественные LED-лампы стоят недешево, но если вы ограничены в средствах, лучше потратить деньги на безопасность, чем на развлекательные опции.

Ходовые огни

Большую часть года украинские водители должны ездить с включенным ближним светом фар. На современных автомобилях вместо этого установлены DRL – ходовые огни. Они экономят энергию (а значит, как ни крути, и топливо) и берегут ресурс ламп в фарах.

Дневные ходовые огни повышают пассивную безопасность, экономят энергию и кроме того могут иметь функцию “вежливой подсветки” .

Как минимум две компании с мировым именем производят ходовые огни для самостоятельной установки, есть варианты для монтажа в решетку радиатора и в стандартные гнезда противотуманных фар. Покупать дешевые китайские комплекты DRL не стоит, потому что они теряют яркость уже через несколько месяцев эксплуатации.

Совет от Авто24

Важно! Установка нештатных световых приборов противоречит ПДД и полицейские могут привлечь за это к ответственности! Так что устанавливайте комплекты, наиболее приближенные к оригинальным или для тех же моделей автомобилей более поздних годов выпуска.

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Вежливое освещение

Мелочь, а приятно: вы садитесь за руль, а свет в салоне гаснет только после того, как вы расположили в нужных местах телефон и барсетку с документами. Несложные электронные устройства, помогающие превратить обычный свет потолочного плафона в так называемую “вежливую подсветку”, выпускаются даже украинскими производителями. Подключить их можно и самостоятельно, видеоинструкции предлагаются самими производителями.

Для популярных моделей авто выпускаются специальные модули “вежливой подсветки” в салон, подсветки замка зажигания и бардачка.

Функция фар “проводи меня домой” (задержка выключения света после покидания автомобиля водителем) удобна, когда нужно дойти в темноте до подъезда или открыть ворота гаража. Такую опцию могут добавить любому автомобилю некоторые моделей вышеописанных ходовых огней: встроенная электроника задерживает выключение DRL на 20 секунд после выключения двигателя.

Кнопка “Старт”

Модная функция запуска двигателя не ключом, а кнопкой “Старт-Стоп” недавно стала доступной для владельцев любых автомобилей. Кнопку с соответствующим электронным блоком можно купить в интернете, универсальные комплекты специально предназначены для монтажа в автомобили старых моделей.

Комплект для запуска двигателя кнопкой “Старт” дополнительно комплектуется трансподером безключевой разблокировки зажигания.

При покупке выбирайте изделия максимально позднего выпуска, потому что ранние модели не имели функции “Стоп”. Ну и имейте в виду, что на автомобиле с такой кнопкой вместо замка зажигания должен быть “живой” аккумулятор и исправная система запуска двигателя.

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Мультимедиа

Продвинутая мультимедийная система – на самом деле не только развлечения для экипажа. “Правильное” головное устройство даст водителю такие инструменты безопасности, как Hands Free для мобильной связи и GPS-навигатор, вызов телефонных абонентов с большого дисплея и возможность поиска нужной информации в интернете.

Вариантов оснастить салон мультимедийным экраном несколько, один из них – укрепить на торпедо обыкновенный планшет.

Стоит напомнить, что все мультимедийные “головы” делятся на две группы – дешевые и дорогие, и отличия их в сроке службы. Кстати, можно использовать в машине в качестве мультимедиа обыкновенный планшет. Проблемой будет только установить гаджет на торпедо, что при определенной доле мастерства не составит большой проблемы.

Шумоизоляция

Акустический комфорт в салоне – достоинство не только самых современных автомобилей. Но то, что старая машина шумит больше новой, факт не оспоримый. Сделать машину более “тихой” не очень сложно: вибро- и шумоизоляционные материалы всегда были в свободном доступе. Правда, для этого придется разобрать салон, но процедура эта вполне доступна умельцу средней руки. Попутно при снятой обивке можно устранить излишнюю свободу начинки дверей и торпедо: болтающиеся провода, вибрирующие тросы и звенящие тяги дверных замков нужно зафиксировать, чтобы они не “фонили” при движении.

Рекомендация Авто24

Вступая на увлекательный (и, к слову, безконечный) путь усовершенствований и прочего тюнинга, действуйте с оглядкой. Не покушайтесь на все сразу, устанавливайте новые системы поочередно. И конечно же, прежде всего оцените свои силы, чтобы определиться, монтировать ли новые устройства своими руками или поручать инсталляцию профессионалам. Второй вариант как будто дороже, но в итоге он может оказаться дешевле.

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