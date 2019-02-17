У більшості сучасних авто на торпедо є монітор, де відображається багато інформації, як необхідної, так і суто розважальної. Адже такі девайси сьогодні доступні чи не кожному. Як обрати та купити монітор для автомобіля?

Мультимедійні монітори в автомобільному виконанні стали досить доступні за ціною, і вибір моделей більш ніж широкий. Як правильно обрати і купити такий виріб для автомобіля?

Спочатку потрібно визначити, що ви розумієте під словом монітор, тобто які зображення ви на ньому хочете бачити. А варіанти такі: монітор відображає відеозапис з карти пам'яті (SD, microSD, USB, смартфона), картинку з камери (камер) зовнішнього огляду, зображення з камери відеореєстратора, зображення з екрану телефону, виконує функцію інтернет-браузера, GPS-навігатора тощо.

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Щоб надійно і естетично прикріпити екран або планшет до торпедо, потрібна певна майстерність і частка везіння, адже місце є не у всіх моделях авто

Критеріїв вибору монітора кілька:

Форм-фактор: окремий екран для монтажу зверху торпедо, вбудований в панель на місце штатної аудіосистеми, вбудований в підголівник, підвісний. Від вибору за цим пунктом залежить також ціна, причому істотно (про це нижче). Властивості матриці: діагональ, роздільна здатність. Можливості відображення, де один з ключових факторів – наявність або відсутність інтернету. Наявність і кількість входів для підключення зовнішніх пристроїв – камер, плеєрів, DVB Т2-тюнера, GSM-мережі тощо (USB, HDMI, AUX, Wi-Fi, SD, microSD, mini-jack, SIM). Власне, тут потрібно прийняти рішення – купувати монітор або повноцінний планшет. Додаткові функції: пульт ДУ, автоматичне перемикання на камеру заднього/переднього виду, FM-трансмітер для навушників и штатного аудио.

Найрішучіші власники просто врізають екран в торпедо: може, не особливо естетично, проте “дешево і практично”.

Коли ви ознайомитеся з пропозицією моніторів і подібних девайсів в торговельній мережі і на майданчиках інтернету, стане зрозуміло, що вам доведеться відштовхуватися від двох позицій: ціни і бажаного місця розташування екрана. Тому що ціна екрану сильно відрізняється від ціни планшета.

Як вибрати місце для екрана

Якщо ваша мета – зайняти чимось пасажирів заднього сидіння, то завдання відносно просте: можна купити або відкидний стельовий монітор, або екран для підголівника. Перший не підійде для легковиків з низьким салоном, другий доступніший і має дві версії: тимчасове кріплення на ремінцях (кліпсах) або грунтовний вбудований варіант.

Складений стельовий монітор хороший у всіх відношеннях. Але підвісити його можна тільки в зоні задніх пасажирів і тільки в машинах з високою стелею.

Складніше буде, якщо вам потрібен монітор, доступний для використання водієм. Далеко не на всіх моделях авто в торпедо є місце для інсталяції в нього монітора. Компактні 4–4,5-дюймові екрани, що пропонуються для камер зовнішнього огляду, мають більш-менш певний спосіб установки, а з повнорозмірним 7-дюймовим гаджетом картина складніше. Власники без особливих амбіцій в такому випадку кріплять екран просто зверху до торпедо, безжально просвердлюючи пластик. Більш цивілізований спосіб – звернутися в тюнінг-ательє до професійних установників.

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Мабуть, ідеальне рішення – це сучасний головний пристрій формату 2DIN з багатим функціоналом, що іноді називають мультимедійною станцією. Ці пристрої у версії для авто з нестандартним гніздом в торпедо випускаються під назвою “штатний головний пристрій” (“штатна магнітола”). За кріпленням вони підходять до шахти торпедо, а за функціоналом бувають різними, як і за ціною. Але в якісному виконанні такий комбайн коштує досить недешево.

Монітор або планшет

Використання планшета, як і мультимедійної станції, можна вважати найвірнішим рішенням, якщо ви стурбовані проблемою, як купити монітор для автомобіля. Звичайно ж, якщо вам потрібен не монітор сам по собі, а пристрій з усією повнотою мультимедійних функцій, які він буде виконувати. Відмінність від мультимедійної станції (“штатної магнітоли”) буде лише в ціні і способі кріплення девайса в автомобілі.

Мультимедійні станції з функціоналом на вибір випускаються як в стандартному типорозмірі 2DIN, так і для торпедо конкретних моделей авто.

Цікавий варіант – дооснащення раніше купленого простенького екрана так званою смарт-приставкою, модулем, який є таким собі планшетом без екрана, що розширює функції монітора до можливостей повноцінного планшета. Але ще при покупці екрану варто з'ясувати, чи підходить для нього такий варіант апгрейда.

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Строго кажучи, розміщення монітора на торпедо повинно супроводжуватися декількома умовами. Найголовніше – він не повинен відволікати водія під час руху. І тому монітори, інстальовані “офіційно”, за всіма правилами федерацій автозвуку EMMA і IASCA, не активуються в режим відображення відео при незатянутому ручнику. Пам'ятайте про це, адже для водія головне – реальна дорога за лобовим склом, а не віртуальна картинка на екрані.

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