У большинства современных авто на торпедо есть монитор, где отображается масса информации – как необходимой, так и чисто развлекательной. А ведь такие девайсы сегодня доступны едва ли не каждому. Как выбрать и купить монитор для автомобиля?

Мультимедийные мониторы в автомобильном исполнении стали довольно доступны по цене, и выбор моделей более чем широк. Как правильно выбрать и купить такое изделие для автомобиля?

Прежде всего нужно понимать, что вы понимаете под словом монитор, то есть какие изображения вы на нем хотите видеть. А варианты такие: монитор отображает видеозапись с карты памяти (SD, microSD, USB, смартфона), GPS-навигацию, картинку с камеры (камер) внешнего обзора, изображение с камеры видеорегистратора, изображение с экрана телефона, интернет-браузер.

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Чтобы надежно и эстетично прикрепить экран или планшет к торпедо, нужно определенное мастерство и доля везения, ведь место есть не во всех моделях.

Критериев выбора монитора несколько:

Форм-фактор: отдельно стоящий экран, встроенный в панель на место штатной аудиосистемы, встроенный в подголовник, подвесной. От выбора по данному пункту зависит также цена, причем существенно (об этом ниже). Свойства матрицы: диагональ, разрешение. Возможности отображения, где один из ключевых факторов – наличие или отсутствие интернета. Наличие и количество входов для подключения внешних устройств – камер, плееров, DVB Т2-тюнера, GSM-сети (USB, HDMI, AUX, Wi-Fi, SD, microSD, mini-jack, SIM). Собственно, здесь нужно принять решение – покупать монитор или полноценный планшет. Дополнительные функции: пульт ДУ, автоматическое переключение на камеру заднего/переднего вида, FM-трансмиттер для наушников и штатного аудио.

Самые решительные владельцы просто врезают экран в торпедо: может, не особо эстетично, зато “дешево и практично”.

Когда вы ознакомитесь с предложением мониторов и подобных девайсов в торговой сети и на площадках интернета, станет понятно, что в конце концов вам придется отталкиваться от двух позиций: цены и желаемого места расположения экрана. Потому что цена экрана сильно отличается от цены планшета.

Как выбрать место для экрана

Если ваша цель – занять чем-то пассажиров заднего сиденья, то задача относительно проста: можно купить или откидной потолочный монитор, или экран для подголовника.

Первый не подойдет для легковушек с низким салоном, второй доступнее и имеет две версии: временное крепление на ремешках (клипсах) или основательный встроенный вариант.

Складной потолочный монитор хорош во всех отношениях. Но подвесить его можно только в зоне задних пассажиров и только в машинах с высоким потолком.

Сложнее обстоит дело, если вам нужен монитор, доступный для использования водителем. Далеко не на всех моделях авто в торпедо есть место для инсталляции в него монитора. Компактные 4 – 4,5-дюймовые экраны, предлагающиеся для камер внешнего обзора, имеют более-менее оформленный способ установки, а с полноразмерным 7-дюймовым гаджетом картина сложнее. Владельцы без особенных амбиций в таком случае крепят экран прямо сверху к торпедо, безжалостно просверливая пластик. Более цивилизованный способ – обратиться в тюнинг-ателье к профессиональным установщикам.

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Пожалуй, идеальное решение – это современное головное устройство формата 2DIN с богатым функционалом, именуемое иногда мультимедийной станцией. Эти устройства для популярных авто с нестандартным гнездом в торпедо выпускаются под названием “штатное головное устройство” (“штатная магнитола”). По креплению они подходят к шахте торпедо, а по функционалу бывают разными, как и по цене. Но в качественном исполнении такой комбайн стоит весьма недешево.

Монитор или планшет

Использование планшета – наряду с мультимедийной станцией – можно считать самым верным решением, если вы озаботились проблемой, как купить монитор для автомобиля. Конечно же, если вам нужен не монитор сам по себе, а со всей полнотой мультимедийных функций, которые он будет исполнять. Отличие от с мультимедийной станции (“штатной магнитолы”) будет лишь в цене и способе крепления девайса в автомобиле.



Мультимедийные станции с функционалом на выбор выпускаются как в стандартном типоразмере 2DIN, так и для торпедо конкретных моделей авто.

Интересный вариант – дооснащение ранее купленного простенького экрана так называемой смарт-приставкой, модулем, который, представляя собой своего рода планшет без экрана, расширяет функции монитора до возможностей полноценного планшета. Но еще при покупке экрана стоит выяснить, подходит ли для него такой вариант апгрейда.

Рекомендация Авто 24

Строго говоря, размещение монитора на торпедо должно быть обставлено несколькими условиями. Самое главное – он не должен отвлекать водителя во время движения. И поэтому мониторы, инсталлированные “официально”, по всем правилам федераций автозвука EMMA и IASCA, не активируются в режим отображения видео при незатянутом ручнике. Помните об этом, ведь для водителя главное – реальная дорога за лобовым стеклом, а не виртуальная картинка на экране.

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