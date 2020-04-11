Тюнинг своими руками – это когда жажда усовершенствований не совпадает с финансовыми возможностями владельца авто, но хоть немного соответствует его умению и навыкам работы с элементарным инструментом.

Как профессионалы и сторонники безопасной езды мы выступаем прежде всего за функциональный тюнинг – такой, из которого есть не только моральное удовольствие, но и определенная материальная польза.

Когда есть финансовые возможности, можно заказать тюнинг в специализированном ателье. Получится и стильно, и функционально, и безопасно. Но дорого.

Итак, смотрите список усовершенствований, которые действительно можно сделать своими руками – и без угрозы безопасности движения.

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Безопасный тюнинг своими руками это:

Колесные диски . Колеса сильно влияют на изменение внешности машины. Когда речь идет о колесах, почему-то в первую очередь примутся выбирать легкосплавные диски, хотя на самом деле можно подобрать интересные стальные, заодно поэкспериментировав с их окраской. Некоторые, кроме нового дизайна дисков, меняют размерность, что часто влечет за собой негативные последствия (хуже комфортность, износ подшипников и сокращение жизни шин). Теоретически, заменить диски можно самостоятельно, но проще будет обратиться к шиномонтажу.

. Колеса сильно влияют на изменение внешности машины. Когда речь идет о колесах, почему-то в первую очередь примутся выбирать легкосплавные диски, хотя на самом деле можно подобрать интересные стальные, заодно поэкспериментировав с их окраской. Некоторые, кроме нового дизайна дисков, меняют размерность, что часто влечет за собой негативные последствия (хуже комфортность, износ подшипников и сокращение жизни шин). Теоретически, заменить диски можно самостоятельно, но проще будет обратиться к шиномонтажу. Чип-тюнинг. Увеличивает мощность двигателя. Выполняется только в специализированных мастерских. Здесь важно не "переборщить", ведь чрезмерная мощность негативно влияет на коробку передач, подвеску и другие агрегаты.

Увеличивает мощность двигателя. Выполняется только в специализированных мастерских. Здесь важно не "переборщить", ведь чрезмерная мощность негативно влияет на коробку передач, подвеску и другие агрегаты. Молдинги и пленки-самоклейки. Некоторые модели авто с помощью этого несложного средства серьезно меняются внешне. Зрительно расчленив объемы, можно изменить восприятие экстерьера. Но к положительному эффекту здесь желательно стремиться, привлекая для консультаций дизайнера – или подсмотреть схему оформления у коллег в интернете. Клеить пленку и молдинги можно самому, потренировавшись для начала в менее заметных местах.

Пленки продаются как в комплекте, так и “на метр”, для самостоятельного вырезания и творческих экспериментов.

Лампы фар. Официально изменения в светотехническом оборудовании автомобиля у нас под запретом, но совсем необязательно прибегать к таким радикальным шагам, как установление пресловутого ксенона или линз. Для улучшения освещения дороги часто бывает достаточно установить галогенки категории +50%, +100 % и тому подобное. Ведущие бренды предлагают даже лампы с изменением цвета луча, что имитирует тот самый ксенон – однако в отличие от него, без ущерба для освещения без ослепления других водителей. Еще один вариант – приобрести LED-лампы, предназначенные для установки в галогеновую оптику. Как заменить лампы своими руками, можно прочитать в заводской инструкции к машине.

Официально изменения в светотехническом оборудовании автомобиля у нас под запретом, но совсем необязательно прибегать к таким радикальным шагам, как установление пресловутого ксенона или линз. Для улучшения освещения дороги часто бывает достаточно установить галогенки категории +50%, +100 % и тому подобное. Ведущие бренды предлагают даже лампы с изменением цвета луча, что имитирует тот самый ксенон – однако в отличие от него, без ущерба для освещения без ослепления других водителей. Еще один вариант – приобрести LED-лампы, предназначенные для установки в галогеновую оптику. Как заменить лампы своими руками, можно прочитать в заводской инструкции к машине. Оснащение салона. В продаже существует немало мелких и крупных принадлежностей для повышения комфортности салона. Некоторые из них действительно достойны внимания: кожаный чехол на руль, подлокотник, держатель телефона, электронные гаджеты – дополнительные розетки 12 вольт и USB, модернизация освещения интерьера и тому подобное. Все эти устройства рассчитаны на самостоятельную установку.

В продаже существует немало мелких и крупных принадлежностей для повышения комфортности салона. Некоторые из них действительно достойны внимания: кожаный чехол на руль, подлокотник, держатель телефона, электронные гаджеты – дополнительные розетки 12 вольт и USB, модернизация освещения интерьера и тому подобное. Все эти устройства рассчитаны на самостоятельную установку. Переобшивка салона. Здесь лучше справятся профессионалы, но самостоятельно можно перетянуть руль или отдельные элементы интерьера. Также можно наклеить стикеры, шильдики, накладки на пороги и т.д.

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Аудиосистема. Когда-то на этой теме владельцы тюнинг-ателье зарабатывали капиталы, но сегодня кое-что можно сделать и самому. Например, заменить штатные динамики на акустику с лучшим, ярко окрашенным звучанием. Покупая новые громкоговорители, во-первых учтите такие параметры, как электрическое (омическое) сопротивление, мощность и габариты, а во-вторых, надежность изделия, ведь многие из нынешних динамиков откровенно одноразовые. И требуйте гарантию! Чтобы установить громкоговорители, вам понадобится простенький инструмент, возможно, толстая фанера и день-два рабочего времени, в зависимости от вашего мастерства.

У некоторых моделей авто можно подобрать высококачественную акустику в штатном размере, для некоторых придется готовить несложные адаптеры из прочной фанеры.

Не советуем

Кратко скажем о тех видах тюнинга своими руками, который мы бы не советовали вам делать. Не по причинам стиля и вкусов, а по причинам безопасности и элементарной целесообразности.

“Мухобойку” на капот. Это несколько странное устройство не столько защищает машину, сколько грозит другим водителям в случае отделения и свободного полета. А для надежного крепления придется собственноручно наносить вред капоту.

Это несколько странное устройство не столько защищает машину, сколько грозит другим водителям в случае отделения и свободного полета. А для надежного крепления придется собственноручно наносить вред капоту. Спойлеры. Если вы хотите улучшить аэродинамику машины, вряд ли вам удастся превзойти дипломированных заводских конструкторов. А если хотите улучшить стилистику, имейте в виду – подобные вещи сейчас не в моде. И не забывайте о большом желании многих спойлеров отправиться в тот самый свободный полет.

Если вы хотите улучшить аэродинамику машины, вряд ли вам удастся превзойти дипломированных заводских конструкторов. А если хотите улучшить стилистику, имейте в виду – подобные вещи сейчас не в моде. И не забывайте о большом желании многих спойлеров отправиться в тот самый свободный полет. Ксенон. Даже если вам безразлично на проблемы, которые ваш кустарный свет будет наносить другим водителям, учтите то, что на самом деле мало какой ксенон, утолщенный в галогеновые фары, улучшает освещение. Зачастую получается наоборот (почему так – тема отдельной статьи).

Даже если вам безразлично на проблемы, которые ваш кустарный свет будет наносить другим водителям, учтите то, что на самом деле мало какой ксенон, утолщенный в галогеновые фары, улучшает освещение. Зачастую получается наоборот (почему так – тема отдельной статьи). Тонировка окон. Этот моветон из бурных 90-х понемногу уходит в прошлое, хотя затемнить задние окна можно. А вот при техосмотре, который собираются ввести в ближайшее время, лишнюю тонировку придется снять.

Детали внешнего обвеса от всемирно известных производителей продувают в аэродинамической трубе и сертифицируют в авторитетных лабораториях.

Рекомендация Авто24

Любой тюнинг должен быть безопасным. Поскольку, к сожалению, в наше время государство не контролирует этот вопрос, и уровень безопасности “прокачанных” автомобилей зависит только от чувства меры и ответственности владельца. А на дороге может произойти, что такое милое вашему сердцу совершенствование вдруг выйдет из под контроля и нанесет ущерб даже не вам, а другим участникам дорожного движения. То есть отвечать все равно придется – если не перед своим бюджетом или Законом, так и перед другими согражданами.

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