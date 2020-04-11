Тюнинг своими руками – это когда жажда усовершенствований не совпадает с финансовыми возможностями владельца авто, но хоть немного соответствует его умению и навыкам работы с элементарным инструментом.
Как профессионалы и сторонники безопасной езды мы выступаем прежде всего за функциональный тюнинг – такой, из которого есть не только моральное удовольствие, но и определенная материальная польза.
Когда есть финансовые возможности, можно заказать тюнинг в специализированном ателье. Получится и стильно, и функционально, и безопасно. Но дорого.
Итак, смотрите список усовершенствований, которые действительно можно сделать своими руками – и без угрозы безопасности движения.
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Безопасный тюнинг своими руками это:
- Колесные диски. Колеса сильно влияют на изменение внешности машины. Когда речь идет о колесах, почему-то в первую очередь примутся выбирать легкосплавные диски, хотя на самом деле можно подобрать интересные стальные, заодно поэкспериментировав с их окраской. Некоторые, кроме нового дизайна дисков, меняют размерность, что часто влечет за собой негативные последствия (хуже комфортность, износ подшипников и сокращение жизни шин). Теоретически, заменить диски можно самостоятельно, но проще будет обратиться к шиномонтажу.
- Чип-тюнинг. Увеличивает мощность двигателя. Выполняется только в специализированных мастерских. Здесь важно не "переборщить", ведь чрезмерная мощность негативно влияет на коробку передач, подвеску и другие агрегаты.
- Молдинги и пленки-самоклейки. Некоторые модели авто с помощью этого несложного средства серьезно меняются внешне. Зрительно расчленив объемы, можно изменить восприятие экстерьера. Но к положительному эффекту здесь желательно стремиться, привлекая для консультаций дизайнера – или подсмотреть схему оформления у коллег в интернете. Клеить пленку и молдинги можно самому, потренировавшись для начала в менее заметных местах.
Пленки продаются как в комплекте, так и “на метр”, для самостоятельного вырезания и творческих экспериментов.
- Лампы фар. Официально изменения в светотехническом оборудовании автомобиля у нас под запретом, но совсем необязательно прибегать к таким радикальным шагам, как установление пресловутого ксенона или линз. Для улучшения освещения дороги часто бывает достаточно установить галогенки категории +50%, +100 % и тому подобное. Ведущие бренды предлагают даже лампы с изменением цвета луча, что имитирует тот самый ксенон – однако в отличие от него, без ущерба для освещения без ослепления других водителей. Еще один вариант – приобрести LED-лампы, предназначенные для установки в галогеновую оптику. Как заменить лампы своими руками, можно прочитать в заводской инструкции к машине.
- Оснащение салона. В продаже существует немало мелких и крупных принадлежностей для повышения комфортности салона. Некоторые из них действительно достойны внимания: кожаный чехол на руль, подлокотник, держатель телефона, электронные гаджеты – дополнительные розетки 12 вольт и USB, модернизация освещения интерьера и тому подобное. Все эти устройства рассчитаны на самостоятельную установку.
- Переобшивка салона. Здесь лучше справятся профессионалы, но самостоятельно можно перетянуть руль или отдельные элементы интерьера. Также можно наклеить стикеры, шильдики, накладки на пороги и т.д.
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- Аудиосистема. Когда-то на этой теме владельцы тюнинг-ателье зарабатывали капиталы, но сегодня кое-что можно сделать и самому. Например, заменить штатные динамики на акустику с лучшим, ярко окрашенным звучанием. Покупая новые громкоговорители, во-первых учтите такие параметры, как электрическое (омическое) сопротивление, мощность и габариты, а во-вторых, надежность изделия, ведь многие из нынешних динамиков откровенно одноразовые. И требуйте гарантию! Чтобы установить громкоговорители, вам понадобится простенький инструмент, возможно, толстая фанера и день-два рабочего времени, в зависимости от вашего мастерства.
У некоторых моделей авто можно подобрать высококачественную акустику в штатном размере, для некоторых придется готовить несложные адаптеры из прочной фанеры.
Не советуем
Кратко скажем о тех видах тюнинга своими руками, который мы бы не советовали вам делать. Не по причинам стиля и вкусов, а по причинам безопасности и элементарной целесообразности.
- “Мухобойку” на капот. Это несколько странное устройство не столько защищает машину, сколько грозит другим водителям в случае отделения и свободного полета. А для надежного крепления придется собственноручно наносить вред капоту.
- Спойлеры. Если вы хотите улучшить аэродинамику машины, вряд ли вам удастся превзойти дипломированных заводских конструкторов. А если хотите улучшить стилистику, имейте в виду – подобные вещи сейчас не в моде. И не забывайте о большом желании многих спойлеров отправиться в тот самый свободный полет.
- Ксенон. Даже если вам безразлично на проблемы, которые ваш кустарный свет будет наносить другим водителям, учтите то, что на самом деле мало какой ксенон, утолщенный в галогеновые фары, улучшает освещение. Зачастую получается наоборот (почему так – тема отдельной статьи).
- Тонировка окон. Этот моветон из бурных 90-х понемногу уходит в прошлое, хотя затемнить задние окна можно. А вот при техосмотре, который собираются ввести в ближайшее время, лишнюю тонировку придется снять.
Детали внешнего обвеса от всемирно известных производителей продувают в аэродинамической трубе и сертифицируют в авторитетных лабораториях.
Рекомендация Авто24
Любой тюнинг должен быть безопасным. Поскольку, к сожалению, в наше время государство не контролирует этот вопрос, и уровень безопасности “прокачанных” автомобилей зависит только от чувства меры и ответственности владельца. А на дороге может произойти, что такое милое вашему сердцу совершенствование вдруг выйдет из под контроля и нанесет ущерб даже не вам, а другим участникам дорожного движения. То есть отвечать все равно придется – если не перед своим бюджетом или Законом, так и перед другими согражданами.
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