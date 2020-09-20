Тюнинг автомобиля – вполне творческий процесс. Но когда речь идет о совершенствовании силового агрегата, дело должно подчиняться определенным законам – иначе ждите больших неприятностей. Так и появились понятия Stage 1, Stage 2 и другие.

Вмешиваясь в работу силового агрегата, всегда приходится обращаться к профессионалам – так надежнее. Они в свою очередь разбили тюнинг двигателя на несколько этапов – им так удобнее.

Повысить отдачу современного двигателя можно с помощью совершенствования “внешнего” оборудования. Но без перечиповки ЭБУ тоже не обойтись

Соответственно, возникли понятии Stage 1 (от англ. – этап, стадия), Stage 2, Stage 3... Именно до третьего уровня существует четко определенное количество переделок, а дальше начинается уже творчество (и расходы) чисто космического уровня.

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Stage 1

Вот бы было здорово: ничего не переделывать и не покупать, а просто что-то подкрутить в двигателе и он бы стал в половину мощнее. Наверняка о таком мечтает большая часть автомобилистов. И для многих это реальность. А именно – для владельцев автомобилей с турбонаддувом. Речь о чип-тюнинге – изменении алгоритмов управления мотором, то есть установке нового программного обеспечения для электронного блока управления (ЭБУ) двигателя.

Поднять мощность и момент атмосферного двигателя за счет чип-тюнинга удается лишь на 5 – 10 %

Этот вид тюнинга базируется на том, что любой двигатель с электронным управлением подачей топлива и зажиганием (инжекторный бензиновый или современный дизельный) работает согласно определенной программы. Если говорить упрощенно, то в каждый момент работы мотора он должен получать четко дозированную порцию топлива и точно нормированную по времени искру на свечи зажигания (у бензиновых ДВС). При этом с помощью нескольких датчиков ЭБУ учитывает информацию об оборотах, нагрузке, температуре и тому подобном, и соответственно этому определяет момент подачи искры и момент и длительность открытия топливных инжекторов.

Специальный софт для турбомоторов улучшает отдачу большинства современных агрегатов на 20 – 30 %

На заводе в ЭБУ установлена программа, которая является результатом компромисса между гарантированной мощностью двигателя, его экологичностью, экономичностью и долговечностью. Но у большинства моделей двигателей есть возможность скорректировать программу в сторону большей мощности и крутящего момента – но за счет ухудшения других упомянутых показателей. Проще всего это сделать на двигателях с турбонаддувом, где за счет изменения давления наддува можно достичь повышения мощности на 20 – 30 %. Типичный атмосферный мотор за счет чип-тюнинга возрастает в мощности на более чем на 5 – 10 %.

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Конечно, новая программа для Stage 1 не только изменяет отладку клапанов в системе наддува, но и корректирует другие параметры: момент зажигания, подачи топлива и тому подобное. Но конструктивно двигатель остается прежним, никакие детали не заменяют. Самое интересное для автовладельцев то, что для тюнинга первой стадии существует готовый софт, написанный для конкретных моделей двигателей и неоднократно на них обкатанный.

То есть зачастую бывает достаточно переписать программу ЭБУ, чтобы получить прирост мощности и крутящего момента. При этом владелец нередко получает проблемы с надежностью и долговечностью силового агрегата: преждевременно выходит из строя турбина, пригорают клапаны, разрушаются и прогорают поршни... Но обычно эти риски для каждого двигателя и для каждой программы известны, поэтому владельцу стоит поинтересоваться ими заранее.

Stage 2

Вторая стадия предполагает дальнейшее увеличение отдачи двигателя, в том числе за счет расширения диапазона оборотов максимального момента и мощности. Для этого дорабатывают систему впуска и выпуска.

Впуск и выпуск увеличенного диаметра – один из элементов Stage 2, тюнинга двигателя второй стадии

Касательно впуска, устанавливают воздуховоды большего диаметра и с минимальным количеством поворотов для потока воздуха. Заменяют интеркулер на более производительный, устанавливают фильтр низкого сопротивления и обеспечивают поступление воздуха из холодной зоны вне капота.

Не меньше работ на выпуске. Так же расширяют диаметр трубопроводов для отвода выхлопных газов, их делают по возможности максимально прямыми. Удаляют катализатор или устанавливают специальный спортивный.

Интеркулер охлаждает воздух, поступающий в цилиндры турбированного двигателя. Это повышает его отдачу.

ЭБУ так же перечиповывают, но отличие от Stage 1 в том, что готовых программ на этом уровне нет – слишком уж много есть вариантов комбинаций деталей впуска и выпуска разных видов. Правда, у тюнеров есть определенные заготовки, которые после замены “железа” подгоняют под каждый конкретный двигатель.



Stage 3

Третий уровень тюнинга двигателя предполагает замену большего количества компонентов. Ставят новую турбину и еще более эффективный интеркулер, устраивают более производительную систему охлаждения двигателя. Не редкость – выхлопной коллектор более совершенной конструкции. Соответственно, добавляют производительности топливной системе – за счет нового топливного насоса и форсунок, способных подать в цилиндры больше топлива.

Тюнинг "третьего уровня" позволяет снимать с вполне гражданского 1,5-литрового двигателя до 300 лошадиных сил. Для реализации полученной мощности и крутящего момента усиливают сцепление и коробку передач, приводные валы колес и тому подобное.

Готового софта для Stage 2 и Stage 3 нет, но комплекты “железа” для этого – не редкость. Правда, подбирать детали отдельно будет дешевле

Тем не менее, напоследок отметим, что не каждая модель двигателя способна повысить свою мощность на 25 – 30%, даже если пройти постепенно все три вышеупомянутые “стейджи”. Дело и в особенностях конструкции определенных моторов, и в принципах моторостроения вообще. Так, известно, что малолитражные двигатели – до 1,5 л объемом – имеют принципиально меньший запас прочности, чем агрегаты, близкие к 2,5 – 3,0 литров. Поэтому любой высокотехнологичный тюнинг надо начинать с изучения опыта профессионалов.

Рекомендация Авто24

Если с вашими тюнинг-идеями вы посягаете на единственный в хозяйстве семейный автомобиль, будьте очень взвешенными в ваших решениях. Наш большой опыт показывает, что превращение “гражданского” авто в спортивный снаряд меняет жизнь владельца не только в сторону позитива от вождения. Вместе с ураганной динамикой он обычно получает необходимость гораздо чаще посещать АЗС, СТО и магазины запчастей. Поэтому имейте выдержку и вовремя остановитесь – скажем, на уровне первого стейджа. Если же вы заболели тюнингом всерьез, надо завести для этого отдельный автомобиль, желательно – из числа тех, что имеют потенциал для совершенствования.

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