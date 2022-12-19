Кожен автовласник зі стажем точно зустрічався з проблемою декомпресії двигуна. Йдеться про низький або нерівномірний тиск, який виникає в циліндрі двигуна в кінці такту стиснення, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці.

Від компресії безпосередньо залежить ККД та потужність двигуна. Зниження компресії від норми на 15% в класичних двигунах є критичним і та може бути ознакою необхідності ремонту двигуна.

Ознаки зниження компресії у двигуні:

двигун не запускається або запускається лише після тривалого прокручування колінчастого валу стартером;

робота двигуна стала нестійкою на всіх режимах, оберти плавають на холостому ходу й під час руху;

рівень шумів і вібрації двигуна істотно збільшується;

відчутні удари у впускний або випускний тракт, особливо у дизельних двигунів;

збільшення витрати пального й оливи.

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Декомпресія

Основна причина – закоксування, залягання поршневих кілець. Утворення вуглецевого нагару на стінках і дні паливної камери, а також на клапанах відбувається через роботу двигуна на низьких обертах, неякісне пальне або невідповідну оливу, їзду на «холодному» двигуні.

Нагар, що покриває деталі, значно погіршує відведення тепла. Зазор між стінками поршня і поршневими кільцями зменшується, що призводить до їх залягання — порушується герметичність камери згоряння, а кільця просто можуть зламатися фізично. Двигун споживає значно більше оливи через зниження рухливості поршневих кілець. Через стрибки тиску в камері згоряння відбуваються детонаційні явища, які швидко виводять двигун з ладу.

Коли і як робити розкоксування?

Регулярне промивання камери згоряння під час кожної заміни моторної оливи дозволить зменшити закоксування двигуна.

Проте краще встановити водневу систему на авто від компанії Hydroxy – камера згоряння очищуватиметься при роботі двигуна, а власники авто будуть впевненими у роботі двигуна.

Воднева система монтується під капотом або в багажник. Вона безперебійно виробляє водневий газ та подає його через повітряний патрубок у камеру згоряння. Це перешкоджає утворенню вуглецевих відкладень, розкоксовує поршневі кільця та очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та клапана, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

Підходить воднева система для легкових та комерційних авто на бензині та дизелі, а також для спеціалізованої техніки (трактори, самоскиди та екскаватори).

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.