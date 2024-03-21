Якщо майбутнє двох брендів в складі BMW AG однозначно заявлене як електричне, то материнська BMW матиме кілька варіантів силових агрегатів.

Концерн BMW Group у 2024 році матиме пропозицію акумуляторних авто BEV практично у всіх своїх основних сегментах . У 2024 році на ринку буде більше 15 повністю електричних моделей від усіх брендів BMW Group .

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MINI та Rolls-Royce стануть виключно електричними

Бренди MINI та Rolls-Royce добре рухаються до повністю електричного майбутнього, якими вони стануть з початку 2030-х років. Уявлення про це вже надано новою сім’єю MINI та Rolls-Royce Spectre. Замовлення на Rolls-Royce Spectre вже поширюються на 2025 рік.

Баварці сподіваються, що до 2030 року більше 50% усіх автомобілів BMW Group, що поставляються в усьому світі, можуть мати повністю електричний привід. Якщо брати з моделями PHEV, то цей відсоток буде ще вищим.

NEUE KLASSE

Велику надію концерн покладає на абсолютно нову серію електричних авто NEUE KLASSE. Щойно концерн представив майбутній електричний кросовер Vision Neue Klasse X. Він вписується у зростаючу моду на кросовери у світі – наприклад, у 2023 році кожен другий автомобіль BMW, поставлений клієнтам, був моделлю X.

В автомобілі BMW майбутнього це буде забезпечено двома з чотирьох повністю інтегрованих електронних блоків керування, які розумно працюють разом над тим, що раніше оброблялося окремо. Перший блок керування об’єднує всю трансмісію та динаміку водіння, маючи в десять разів більшу обчислювальну потужність на основі нового пакету програмного забезпечення, розробленого BMW Group. Другий блок керування забезпечить наступний квантовий стрибок в автоматизованому водінні. Інші два високоінтегровані електронні блоки керування: третій відповідає за підключення та інформаційно-розважальні функції, четвертий об’єднує понад 100 основних функцій автомобіля, від цифрового ключа автомобіля до енергопостачання та зв’язку за допомогою дротів.

На додаток до вдосконалених блоків електронного приводу, шосте покоління технології BMW eDrive також включає нові, тепер круглі, літій-іонні акумуляторні елементи. Вони мають об’ємну щільність енергії на 20% вищою, ніж у призматичних елементів, які використовувалися раніше. У поєднанні з переходом на 800-вольтну систему це покращить швидкість заряджання до 30%, тобто заряджати для 300-кілометрового пробігу всього за десять хвилин. Шосте покоління BMW eDrive також забезпечує на 30% більший запас ходу. Водночас це нове покоління технологій має значно знизити витрати: порівняно з сьогоднішньою технологією Gen5 із порівнянним запасом ходу, вартість електричної системи Gen6, тобто високовольтної батареї з трансмісією, має бути на 40-50% нижчою.

Зовсім скоро ці та інші інновації дебютують у NEUE KLASSE. Перші автомобілі зараз проходять тест-драйви в екстремальних умовах. У другій половині 2025 року серійним стане представлений нещодавно BMW Vision Neue Klasse X. Після цього з’явиться седан у поточній версії 3 серії, який BMW показав як Vision Neue Klasse. Всього баварці мають намір запустити щонайменше шість моделей NEUE KLASSE у глобальній виробничій мережі BMW Group протягом перших 24 місяців після початку виробництва.

NEUE KLASSE будуть випускатись в 2025 році на новому заводі BMW Group в Дебрецені (Угорщина). Починаючи з 2026 року, моделі NEUE KLASSE також будуть виготовлятися на більш ніж 100-річному головному заводі в Мюнхені, який зараз завершує підготовку до переходу на виробництво лише BEV з 2027 року. У тому ж році розпочнеться серійне виробництво NEUE KLASSE на заводі в Сан-Луїс-Потосі (Мексика), та Шеньяні (Китай).

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Авто на водні

BMW Group припускає, що не всі ринки в усьому світі матимуть необхідні умови для того, щоб усі клієнти могли перейти на чисту електромобільність у найближче десятиліття. Отже, ряд продуктів матиме традиційну технологію приводу, а інші – водневу.

BMW Group систематично розвиває цю технологію як додаткову опцію для стійкої індивідуальної мобільності та може передбачити потенційний серійний автомобіль у другій половині десятиліття. Пілотна серія BMW iX5 Hydrogen була вперше представлена ​​у 2023 році. Відтоді цей парк з великим успіхом розгортається для демонстрації та тестування серед різних цільових груп.

Завдяки високопродуктивним паливним елементам і оптимізованій акумуляторній батареї система приводу BMW iX5 Hydrogen є унікальною. Газоподібний водень, необхідний для забезпечення паливного елемента, зберігається у двох резервуарах під тиском 700 бар, виготовлених із пластику, армованого вуглецевим волокном (CFRP). Разом вони вміщують шість кілограмів водню, що забезпечує BMW iX5 Hydrogen запас ходу в 504 кілометри за циклом WLTP. Заправка баків воднем займає лише три-чотири хвилини, тож за допомогою лише кількох коротких зупинок BMW iX5 Hydrogen все ще може забезпечувати типове для BMW задоволення від водіння навіть на великі відстані.

Нагадаємо, що Honda випустить водневий CR-V з можливістю дозаряджання від розетки.