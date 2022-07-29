Розробка першого серійного електромобіля марки завершена на 40%: поки все йде за планом

Наймасштабніша в історії Rolls-Royce програма тестування, яку пройшов його перший серійний електромобіль – купе Spectre – перейшла у наступну фазу. Машину вже обкатали в улюбленому розробниками шведському містечку Ар'єплуг поряд з Північним полярним колом, а тепер перебралися до Французької Рів'єри, щоб влаштувати випробування на історичному автодромі Мірамас та його околицях.

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Тут «Спектр» має проїхати 625 тисяч із 2,5 мільйона кілометрів глобальної програми тестів, яка за власною оцінкою виробника відповідає 400 рокам експлуатації середньостатистичного «Роллс-Ройса». Компанія поділилася свіжими фотографіями, але, на жаль, на них прототип, як і раніше, закритий камуфляжем. Натомість розкрилися деякі технічні подробиці.

Так, Spectre стане найефективнішим з погляду аеродинаміки автомобілем Rolls-Royce. Попередні розрахунки, в яких враховувалося використання альтернативної, створеної спеціально для електрокарів фігурки «Дух екстазу», показали, що коефіцієнт лобового опору має становити 0,26, проте насправді він виявився ще нижчим – 0,25.

Технічно електромобіль має так звану «Архітектуру розкоші», тобто алюмінієву просторову раму, аналогічну з останніми бензиновими моделями бренду – Phantom, Cullinan і Ghost. Але за жорсткістю перевершує їх на 30%, у тому числі – за рахунок інтеграції в конструкцію акумулятора. Крім того, спеціально для Spectre була перероблена підвіска з системою Flagbearer (як у того ж Ghost), що стежить за зміною рельєфу перед автомобілем і заздалегідь змінює налаштування.

У Rolls-Royce кажуть, що наразі розробка Spectre завершена приблизно на 40%. Постачання, як і раніше, обіцяють налагодити відповідно до початкового плану – у четвертому кварталі 2023 року.