На Фестивалі швидкості в Гудвуді британська компанія Rolls-Royce покаже модельний ряд у виконанні Black Badge, пофарбований у незвичні кольори.

Серія Black Badge у британської компанії зовсім не означає, що автомобіль має бути чорним. Навпаки, щоб продемонструвати можливості виконання у цій серії, Rolls-Royce показав яскраві відтінки синього та жовтого, які виглядають по-різному, але все ж мають певну елегантність.

Усі представлені моделі Rolls-Royce є автомобілями на замовлення та мають яскраві кольори та розкішні відтінки.

З минулого життя тест-драйв двох Rolls-Royce

Британці повідомили, що серія Black Badge є дуже успішною – зараз замовлення цієї серії становлять більше чверті від усіх нових Rolls-Royce у всьому світі.