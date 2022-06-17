На Фестивале скорости в Гудвуде британская компания Rolls-Royce покажет модельный ряд в исполнении Black Badge, выкрашенный в необычные цвета.

Серия Black Badge у британской компании совсем не означает, что автомобиль должен быть черным. Напротив, чтобы продемонстрировать возможности исполнения в этой серии, Rolls-Royce показал яркие оттенки синего и желтого, которые выглядят по-разному, но все же обладают определенной элегантностью.

Все представленные модели Rolls-Royce это автомобили под заказ ярких цветов и роскошных оттенков.

Из прошлой жизни тест-драйв двух Rolls-Royce

Британцы сообщили, что серия Black Badge очень успешна – сейчас заказы этой серии составляют более четверти от всех новых Rolls-Royce во всем мире.