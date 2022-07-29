Разработка первого серийного электромобиля марки завершена на 40%: пока все идет по плану

Самая масштабная в истории Rolls-Royce программа тестирования, которой подвергли его первый серийный электромобиль – купе Spectre – перешла в следующую фазу. Машину уже обкатали в любимом разработчиками шведском городке Арьеплуг рядом с Северным полярным кругом, а теперь перебрались во Французскую Ривьеру, чтобы устроить испытания на историческом автодроме Мирамас и его окрестностях.

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Здесь "Спектр" должен проехать 625 тысяч из 2,5 миллиона километров глобальной программы тестов, которая по собственной оценке производителя соответствует 400 годам эксплуатации среднестатистического "Роллс-Ройса". Компания поделилась свежими фотографиями, но, к сожалению, на них прототип по-прежнему закрыт камуфляжем. Вместо этого раскрылись некоторые технические подробности.

Так, Spectre станет самым эффективным с точки зрения аэродинамики автомобилем Rolls-Royce. Предыдущие расчеты, в которых учитывалось использование альтернативной, созданной специально для электрокаров фигурки “Дух экстаза”, показали, что коэффициент лобового сопротивления должен составлять 0,26, однако на самом деле он оказался еще ниже – 0,25.

Технически электромобиль делит так называемую «Архитектуру роскоши», то есть алюминиевую пространственную раму с последними бензиновыми моделями бренда – Phantom, Cullinan и Ghost – но по жесткости превосходит их на 30%, в том числе – за счет интеграции в конструкцию аккумулятора. Кроме того, специально для Spectre была переделана подвеска с системой Flagbearer (как у того же Ghost), следящей за изменением рельефа перед автомобилем и заранее меняющей настройки.