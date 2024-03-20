Новий Audi A5, Q5 і A6 E-Tron дебютує цього року. Загалом до кінця 2025 року має вийти понад 20 нових моделей.

Лише березень, але Audi вже представила кілька новинок. Це почалося з оновленого Q7 наприкінці січня, а на початку лютого з’явився RS6 Avant GT. Оновлений S3 дебютував через кілька днів, а минулого тижня — звичайний A3. Перший в історії Q6 E-Tron приєднався кілька днів тому. Але цього року попереду ще багато чого.

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У 154-сторінковому документі Audi Report 2023 згадується, що понад 20 нових продуктів з’являться на ринку до кінця наступного року. Лідером буде A6 E-Tron (на фото вище у вигляді прототипу). Він з’явиться найближчими місяцями як повністю електрична модель на базі Premium Platform Electric. Апаратне забезпечення PPE було розроблено спільно з Porsche і вже лягло в основу Q6 E-Tron і Macan. Новий A6 E-Tron буде продаватися як седан (ну, технічно це буде п’ятидверний хетчбек) і як універсал.

У другій половині року Audi зніме обгортки з лінійки A5 наступного покоління та Q5. Ці моделі базуватимуться на тому, що Four Rings називають Premium Platform Combustion (PPC), що стане еволюцією існуючої архітектури VW Group MLB. Німецький бренд класу люкс взагалі не згадує про A4, і це тому, що він зникає.

A4, який ми знаємо сьогодні, стане A5, звільнивши місце в модельному ряду для майбутнього лише електричного A4 E-Tron. Audi не повідомляє, чи буде в цьому сегменті інший седан з двигунами внутрішнього згоряння, чи A5 Sportback витіснить A4 Sedan. Шпигунські знімки показали, що універсал доживе до наступного покоління, тому готуйтеся до того, що моделі A5/S5/RS5 Avant будуть пропонуватися поряд із Sportback.

Автомобільні папараці не бачили жодних прототипів купе A5 або кабріолета, але є надія, що дводверні моделі все ще плануються. Попри це, сегмент скорочується, тому Mercedes об’єднав моделі купе та кабріолет C-Class і E-Class для створення CLE.

У 2024 році Q5 вийде у своє третє покоління, і, як і майбутній A5, він отримає нове сімейство «високоефективних» двигунів внутрішнього згоряння з підзарядною гібридною силою. Це будуть останні розробки ICE від Audi, оскільки бренд має намір випустити свої останні автомобілі зі звичайними силовими агрегатами в 2026 році. Кожен новий випуск після цього буде EV, тому що компанія хоче перейти виключно на електрику до кінця 2033 року.

Тим часом, ось деякі з інших моделей, які, на нашу думку, вийдуть наприкінці 2025 року. Має бути наступник компактного кросовера Q3, оновлений дует хот-хетч/седан RS3, Q6 E-Tron Sportback із різкою лінією даху, електричний A8 та трирядний позашляховик Q9.

A1 і Q2 не будуть оновлюватися, оскільки Audi оголосила, що ці моделі будуть зняті з виробництва після закінчення їх життєвого циклу. ТТ спіткала та ж доля минулого року, коли його було знято з виробництва, а R8 також загрожувала неминуча смерть.