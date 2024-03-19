Audi офіційно презентувала електрокросовер Q6 e-tron. Головна особливість кросовера в тому, що він став першою моделлю Audi на архітектурі PPE (Premium Platform Electric), яка лежить в основі електричного Porsche Macan й має великий запас ходу – до 650 км.

Audi Q6 e-tron пропонується у двох версіях: стандартній та більш продуктивній SQ6 e-tron. В обох випадках електромобіль пропонується з 800-вольтовою архітектурою, батарею ємністю 100 кВт-год й повним приводом.

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На європейському ринку базова модель має потужність 387 кінських сил, а на американському — на 40 більше. Найпродуктивніший SQ6 e-tron видає 483 к.с. або 510 сил у режимі Boost. Звичайний Q6 e-tron quattro розганяється до сотні за 5,9 секунди, а SQ6 e-tron – всього за 4,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 та 230 км/год відповідно.

Автомобіль обладнано підтримкою швидкої зарядки, що дозволяє власнику всього за 21 хвилину зарядити батареєю авто з 10% до 80%. Цікаво, що компанія Audi заявляє, що кросовер має запас ходу в 650 км. З незвичайних опцій в Audi особливо відзначають цифровий світловий підпис кросовера, який можна персоналізувати, тобто водій може сам вибрати бажаний малюнок.

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Передня оптика складається з 12 сегментів з можливістю регулювати яскравість, а в задні ліхтарі мають 360-сегментні OLED-панелі. За допомогою світлової анімації можна буде «спілкуватися» з іншими водіями на дорозі, наприклад, попереджати зустрічний автомобіль про небезпеку.

У салоні Q6 e-tron встановлений 14,5-дюймовий екран мультимедійної системи, з голосовим асистентом з вбудованим штучним інтелектом й власним аватаром, проєкційний дисплей доповненою реальністю та 11,9-дюймова цифрова панель приладів.

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Продажі Audi Q6 e-tron у Європі та Китаї стартують пізніше цього року, а до північноамериканського ринку новинка дістанеться лише восени. Вартість комплектацій оголосять, коли кросовер надійде у продаж.