Audi официально презентовала электрокроссовер Q6 e-tron. Главная особенность кроссовера в том, что он стал первой моделью Audi на архитектуре PPE (Premium Platform Electric), которая лежит в основе электрического Porsche Macan и имеет большой запас хода - до 650 км.

Audi Q6 e-tron предлагается в двух версиях: стандартной и более производительной SQ6 e-tron. В обоих случаях электромобиль предлагается с 800-вольтовой архитектурой, батареей емкостью 100 кВт-ч и полным приводом.

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На европейском рынке базовая модель имеет мощность 387 лошадиных сил, а на американском - на 40 больше. Самый производительный SQ6 e-tron выдает 483 л.с. или 510 сил в режиме Boost. Обычный Q6 e-tron quattro разгоняется до сотни за 5,9 секунды, а SQ6 e-tron всего за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 и 230 км/ч соответственно.

Автомобиль оборудован поддержкой быстрой зарядки, что позволяет владельцу всего за 21 минуту зарядить батареей авто с 10% до 80%. Интересно, что компания Audi заявляет, что кроссовер имеет запас хода в 650 км. Из необычных опций в Audi особо отмечают цифровую световую подпись кроссовера, которую можно персонализировать, то есть водитель может сам выбрать желаемый рисунок.

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Передняя оптика состоит из 12 сегментов с возможностью регулировать яркость, а в задние фонари имеют 360-сегментные OLED-панели. С помощью световой анимации можно будет "общаться" с другими водителями на дороге, например, предупреждать встречный автомобиль об опасности.

В салоне Q6 e-tron установлен 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, с голосовым ассистентом со встроенным искусственным интеллектом и собственным аватаром, проекционный дисплей дополненной реальности и 11,9-дюймовая цифровая панель приборов.

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Продажи Audi Q6 e-tron в Европе и Китае стартуют позже в этом году, а до североамериканского рынка новинка доберется только осенью. Стоимость комплектаций объявят, когда кроссовер поступит в продажу.