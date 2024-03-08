Audi запускает обновление средней модели Q4 e-tron 2024 года с улучшенным запасом хода, мощностью и зарядкой.

Полностью электрический кроссовер от Audi получил не просто косметические штрихи, но и заметные улучшения производительности. Теперь, как сообщает Audi, обновленная версия Q4 50 e-tron называется Q4 55 e-tron quattro. Она ранее готовилась как модель 2025 года, но производитель "не хочет ждать до выпуска моделей 2025 года".

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Улучшения приятные. Во-первых, инженеры Audi оптимизировали химический состав элементов батареи в Q4 e-tron 55 емкостью 77 кВт-ч, обеспечив уровень заряда до 170 кВт, по сравнению со 150 кВт у Q4 e-tron 50. Audi заявляет, что обновленный внедорожник теперь может заряжаться от 10-80% за 28 минут с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока.

Команда также добавила новую функцию посткондиционирования, которая использует систему теплового управления электромобиля для охлаждения аккумулятора, если он становится слишком горячим после езды или зарядки.

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Улучшенный химический состав батареи также обеспечивает больший радиус действия – 415 километров. Это на 35 км больше, чем у Audi Q4 e-tron 50 EV 2024 модельного года.

Кроме того, обновленный задний двигатель обеспечивает электрический внедорожник на 40 лошадиных сил больше (335 л.с.) по сравнению с его предыдущей итерацией и почти на целую секунду сокращает спринт 0-60 миль/ч, то есть 0-95 км/ч (теперь 5,0 секунд против 5,8 секунды ранее).

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Характеристики управления и настройки подвески улучшились – появились хорошая реакция на руль и более точный контроль нагрузки. Новая подвеска и настройки рулевого управления обеспечивают более сбалансированное и непосредственное вождение, которым известна Audi: Q4 55 e-tron мгновенно реагирует на изменения рулевого управления, придавая ему большей спортивности и маневренности.

Другие обновления включают новый пакет модернизации колес 21″ вместе со всесезонными шинами 235/45 R21 спереди и 255/40 R21 сзади.

Сегодняшние обновления средней модели касаются как Audi Q4 55 e-tron 2024, так и Q4 Sportback 55 e-tron, начальная розничная цена составляет $55 200 и $58 200 соответственно. Ожидается, что обновленные модели появятся в салонах Audi в США в апреле 2024 года.