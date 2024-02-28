Немецкий автопроизводитель готовит много новинок, которые презентует уже совсем скоро. В частности, ожидается дебют нового флагманского кроссовера Q9, меньших Q3 и Q5, а также обновленные версии актуальных моделей.

Благодаря тому, что компания Audi изменила маркировку своих моделей, актуальный спортивный седан S4 теперь будет называться S5. Это связано с тем, что автомобили Audi с ДВС теперь будут иметь нечетные числа в названии модели, а электрические версии – четные.

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Также по сети ходят слухи, что немецкий автопроизводитель до сих пор не решил, будет ли модельный ряд A5 предлагать три типа кузова: седан, Sportback и универсал Avant, или в актуальной линейке будет представлено только два последних.

Этот факт дал возможность создателям виртуальных изображений поразмышлять над тем как будет выглядеть новый автомобиль от Audi. Дизайнер Larson Design, известный как @lars_o_saeltzer в социальных сетях, поделился своим представлением будущей S5.

Ранее он уже показывал как будут выглядеть новые Q5 и Audi A7 Avant, а также первым предсказал дизайн разделенных фар нового Audi Q3. Сейчас автор считает, что линейка A5 будет иметь три кузова и решил изобразить спортивный вариант S5.

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Стоит отметить, что эти неофициальные изображения показывают достаточно сдержанный фамильный дизайн текущих моделей Audi с незначительными модификациями. Это неудивительно, ведь автор отметил, что вдохновлялся актуальной линейкой A4 и некоторыми другими моделями бренда. Поэтому, именно поэтому, можно ожидать, что реальный автомобиль Audi S5 будет выглядеть несколько интереснее.