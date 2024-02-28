Німецький автовиробник готує багато новинок, які презентує вже зовсім незабаром. Зокрема, очікується дебют нового флагманського кросовера Q9, менших Q3 та Q5, а також оновлені версії актуальних моделей.

Завдяки тому, що компанія Audi змінила маркування своїх моделей, актуальний спортивний седан S4 тепер матиме назву S5. Це пов’язано з тим, що автомобілі Audi з ДВЗ тепер матимуть непарні числа у назві моделі, а електричні версії – парні.

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Також мережею ширяться чутки, що німецький автовиробник досі не вирішив чи буде модельний ряд A5 пропонувати три типи кузова: седан, Sportback і універсал Avant, чи в актуальній лінійці буде представлено лише два останні.

Цей факт дав можливість творцям віртуальних зображень поміркувати над тим як буде виглядати новий автомобіль від Audi. Дизайнер Larson Design, відомий як @lars_o_saeltzer у соціальних мережах, поділився своїм уявленням майбутньої S5.

Раніше він вже показував як виглядатимуть нові Q5 й Audi A7 Avant, а також першим передбачив дизайн розділених фар нового Audi Q3. Зараз автор вважає, що лінійка A5 матиме три кузови й вирішив зобразити спортивний варіант S5.

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Варто зазначити, що ці неофіційні зображення показують досить стриманий фамільний дизайн поточних моделей Audi з незначними модифікаціями. Це не дивно, адже автор зазначив, що надихався актуальною лінійкою A4 й деякими іншими моделями бренду. Тож, саме тому, можна очікувати, що реальний автомобіль Audi S5 буде виглядати дещо цікавіше.