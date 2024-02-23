Німецький автовиробник готує нову версію універсала й презентує її у 2025 році. Модель вже декілька разів помічали під час передсерійних тестувань.

Віртуальний художник Larson Design, також відомий як lars_o_saeltzer у соціальних мережах, створив неофіційний рендер майбутнього Audi A7 Avant. До цього він також створив нові Q3 та Q5.

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Дизайнер уявив Audi A7 Avant наступного покоління, як великий універсал, оснащений як м’яким гібридом, так і гібридними силовими агрегатами, який до того ж виглядає більш ефектно, ніж поточний Audi A6 Avant.

Модель A7 Avant не нова. Фактично, це продовження лінійки A6 avant. Річ у тім, що керівництво Audi вирішило змінити номенклатуру своїх моделей. Тепер автомобілі з ДВЗ та частковою електрифікацією матимуть непарні числа в назві, а електричні моделі – парні. Таким чином, A4 перетвориться на A5, A6 стане A7 і так далі.

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Загалом, рендер виглядає досить реалістично й помітно, що автор врахував усі нюанси зовнішності нового авто, які стали очевидними після появи фото тестового прототипу в камуфляжі.