Немецкий автопроизводитель готовит новую версию универсала и презентует ее в 2025 году. Модель уже несколько раз замечали во время пред серийных тестирований.

Виртуальный художник Larson Design, также известный как lars_o_saeltzer в социальных сетях, создал неофициальный рендер будущего Audi A7 Avant. До этого он также создал новые Q3 и Q5.

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Дизайнер представил Audi A7 Avant следующего поколения, как большой универсал, оснащенный как мягким гибридом, так и гибридными силовыми агрегатами, который к тому же выглядит более эффектно, чем текущий Audi A6 Avant.

Модель A7 Avant не новая. Фактически, это продолжение линейки A6 avant. Дело в том, что руководство Audi решило изменить номенклатуру своих моделей. Теперь автомобили с ДВС и частичной электрификацией будут иметь нечетные числа в названии, а электрические модели – четные. Таким образом, A4 превратится в A5, A6 станет A7 и так далее.

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В общем, рендер выглядит достаточно реалистично и заметно, что автор учел все нюансы внешности нового авто, которые стали очевидными после появления фото тестового прототипа в камуфляже.