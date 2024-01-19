Автомобильные шпионы заметили на дороге Audi A7 Avant в камуфляже. Начало серийного производства новинки ожидается в конце 2025 года.

Нет, это не новый тип кузова поколения A7. Дело в том, что это обновленный универсал A6 Avant, который теперь будет называться A7, ведь в Audi подписали соглашение о наименовании своих новых моделей.

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Вместо внешних значков с объемом двигателя в литрах, бренд, принадлежащий концерну Volkswagen, перешел на комбинации цифр от 30 до 70. 30 означает мощность от 110 до 130 л.с., тогда как 70 означает мощность в более 500 лошадиных сил.

Начиная с Q4 e-tron і Q8 e-tron, немецкий автопроизводитель обозначает электромобили четными номерами, а автомобили с двигателем внутреннего сгорания - нечетными. Вот почему нынешнее поколение A6 станет A7 в 2025 году, а Audi перенесет табличку с названием A6 на электромобиль.

A6 e-tron, который будет представлен позже в этом году, как модель 2025 года, и будет конкурировать с Mercedes-Benz EQE и BMW i5. У этой модели также есть версия с кузовом универсал под названием A6 Avant e-tron.

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Однако, A7 Avant, похоже, создан для тех, кто еще не готов перейти на электричество. Тестовый автомобиль, хоть и покрыт сплошным камуфляжем, однако трудно не заметить двойную выхлопную трубу слева сзади.

Ожидается, что A7 Avant, который будет классом выше A5 Avant, оборудуют четырех- и шестицилиндровыми турбодвигателями, которые будут работать в паре с семиступенчатой коробкой передач S-tronic с двойным сцеплением и восьмиступенчатой АКПП Tiptronic с гидротрансформатором.

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Подобно A6 поколения C8, A7 поколения C9 базируется на платформе MLB концерна Volkswagen. MLB Evo используется почти для всех моделей, начиная с A4, независимо от типа привода. Другие серийные модели Volkswagen Group, которые используют эту платформу, включают Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

Несмотря на то, что этот прототип сильно закамуфлирован, он имеет пару острых фар, дверные ручки заподлицо для лучшей аэродинамики, световую панель фонарей на всю ширину сзади. Пока неизвестно, появится ли новое поколение "заряженной" версии универсала под названием RS7 Avant. Эксперты предполагают, вряд ли, ведь Audi уже готовит электрический RS6 e-tron.

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В общем, новый A7 Avant стоит ожидать ближе к концу 2025 года, однако, возможно, Audi сделает официальную презентацию модели раньше. Поэтому стоит ожидать много интересных новостей, ведь немецкий автопроизводитель готовит много интересных новинок на следующие годы.