Новый Audi Q3 третьего поколения заметили в камуфляже во время испытаний на дороге. Ранее шпионы уже замечали этот кроссовер, но сейчас им удалось разглядеть больше деталей.

Недавно в Швеции заметили новый компактный кроссовер от Audi. Ранее автомобиль также видели в Германии, однако тогда шпионам не удалось сделать четких фотографий со всех сторон.

Также интересно: Выпущен последний Audi TT: модель не получит преемника

Ожидается, что третье поколение авто станет последним, которое будет использовать двигатели внутреннего сгорания. Эксперты прогнозируют, что новый Q3 построят на платформе MQB Evo (на которой также будут базироваться новые Volkswagen Tiguan и Cupra Terramar).

Первое, что сразу привлекло внимание – обновленные разделенные фары: верхняя полоса предназначена для дневных ходовых огней и указателей поворота, а нижняя - для ближнего и дальнего света.

Интересно, что упомянутый ранее новый Tiguan будет иметь обычные фары. Решетка радиатора немного меньше и содержит десятки трапеций, окружающих скрытые четыре кольца. Что касается нижнего воздухозаборника, он стал шире, чем на прошлом поколении, и расширился до углов бампера.

Задние фонари также имеют необычную форму, и, скорее всего, соединены между собой светодиодной полосой. Заметно, что фонари, возможно, также разделены на две части, однако, они достаточно хорошо скрыты камуфляжем, поэтому детально разглядеть их довольно трудно.

Читайте также: Переднеприводный Audi против заднеприводного BMW: какое авто лучше едет на снегу?

Поговаривают, что на новый Q3 планируют устанавливать бензиновые и дизельные двигатели, соответствующие стандарту Евро-7, для некоторых из них, возможно, с технологией мягкого гибрида. Кроме того, вероятно, планируется гибрид, подключаемый к электросети, который имеет запас хода в 100 километров, учитывая, что инженеры Cupra ранее заявили, что Terramar будет иметь технологию PHEV.

Следует отметить, что Q3 неизбежно станет базовым кроссовером компании Audi, поскольку Q2 снимают с производства, а следующего поколения модель не получит. Ожидается, что Audi Q3 вместе с Cupra Terramar презентуют в 2024 году, а серийное производство моделей начнется с 2025 года.