Посмотрите на последний выпущенный Audi TT. Это 662 762-й экземпляр культового спорткара, покидающий конвейер.

Ауди прощается с TT. Собран последний экземпляр. Он сошел с конвейера завода ингольштадтской марки в городе Дьери, Венгрия, пишет Motor1.

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Таким образом, производство Tourist Trophy завершено почти через 26 лет, за которые Audi выпустила в общей сложности 662 762 таких автомобиля. Финальным стало спорткупе TTS с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 310 лошадиных сил и полным приводом Quattro.

Audi TT дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 1995 году. Производство началось с купе, первый экземпляр которого увидел свет в феврале 1998 года. В следующем году собрали первого родстера. С того времени прошло более четверти века, и Tourist Trophy держался в строю, несмотря на повальное увлечение кроссоверами.

Теперь спорткар отправляется на покой без преемника. Впрочем, в Audi не исключают, что TT может когда-то вернуться в виде электрокара, но решение пока не принято. Также у модели было и SUV-воплощение, но это был лишь концепт, показанный в 2014 году.

Прежде чем попрощаться с ТТ Audi, выпустила несколько финальных версий для разных рынков - Великобритании, Японии, Испании и Северной Америки. Последней стране достался TT Roadster Final Edition в историческом зеленом оттенке с мягкой серой крышей и скромным тиражом в 50 единиц.