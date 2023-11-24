Подивіться на останній випущений Audi TT. Це 662 762-й екземпляр культового спорткара, що покидає конвеєр.

Ауді прощається з TT. Зібрано останній екземпляр. Він зійшов з конвеєра заводу інгольштадтської марки у місті Дьєрі, Угорщина, пише Motor1.

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Таким чином, виробництво Tourist Trophy завершено майже через 26 років, за які Audi випустила в цілому 662 762 таких автомобіля. Фінальним стало спорткупе TTS з 2,0-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 310 кінських сил та повним приводом Quattro.

Audi TT дебютував на автосалоні у Франкфурті у 1995 році. Виробництво почалося з купе, перший екземпляр якого побачив світ у лютому 1998 року. Наступного року зібрали першого родстера. З того часу минуло більше чверті століття, і Tourist Trophy тримався в строю, незважаючи на повальне захоплення кросоверами.

Тепер спорткар вирушає на спокій без наступника. Втім, в Audi не виключають, що TT може колись повернутися у вигляді електрокара, але рішення поки не прийнято. Також у моделі було і SUV-втілення, але це був лише концепт , показаний у 2014 році.

Перш ніж попрощатися з ТТ Audi, випустила кілька фінальних версій для різних ринків — Великобританії, Японії, Іспанії та Північної Америки. Останній країні дістався TT Roadster Final Edition в історичному зеленому відтінку з м'яким сірим дахом та скромним тиражем у 50 одиниць.