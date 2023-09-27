В Україні тюнінгували кросовер Audi RS Q8, який належить Олександрові Усику. В авто чемпіона світу з боксу суттєво покращили інтер’єр.

Тюнінг Audi RS Q8 виконали в ательє ALANTON Performance. Його планували зробити ще торік, але харківська майстерня була зруйнована і довелося перенести роботи до Києва. Тюнери врахували усі побажання Олександра Усика та зробили інтер’єр індивідуальним.

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Салон Audi обшито шкірою, алькантарою та карбоном з контрастними зеленими вставками та швами, а також додали інтегровану підсвітку.

У підголівниках передніх сидінь з’явились логотипи із літерами А і Ώ. Очевидно це відсилка до цитати з Біблії: «Я є альфа і омега, початок і кінець». Ззаду ж додали зображення кота (“позивний” Усика — Кіт).

Нагадаємо, що 600-сильний Audi RS Q8 Олександр Усик купив у 2021 році й майже одразу поставив його на 23-дюймові колеса. Зірковий боксер володів не одним автомобілем, серед яких були Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90. Найдовше Олександр Усик користувався Skoda Octavia A5 зі зображенням Мохаммеда Алі на борту.