В Украине тюнинговали кроссовер Audi RS Q8, принадлежащий Александру Усику. В автомобиле чемпиона мира по боксу существенно улучшили интерьер.

Тюнинг Audi RS Q8 проделали в ателье ALANTON Performance. Его планировали сделать еще в прошлом году, но харьковская мастерская была разрушена вражеской ракетой, поэтому пришлось перенести работы в Киев. Тюнеры учли все пожелания Александра Усика и сделали интерьер индивидуальным.

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Салон Audi обшит кожей, алькантарой и карбоном с контрастными зелеными вставками и швами, также добавили подсветку.

В подголовниках передних сидений появились логотипы с литерами А и Ώ. Очевидно, это отсылка к цитате из Библии: «Я альфа и омега, начало и конец». Сзади же добавили изображение кота (“позывной” Усика – Кот).

Напомним, что 600-сильный Audi RS Q8 Александр Усик купил в 2021 году и почти сразу поставил его на 23-дюймовые колеса. Звездный боксер владел не одним автомобилем, среди которых были Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90. Дольше всего Александр Усик пользовался Skoda Octavia A5 с изображением Мохаммеда Али на борту.