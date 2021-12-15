The Space DXB – это место в Дубае, где выставлена на обозрение грандиозная частная коллекция самых дорогих автомобилей современности. Например, в шоуруме выставлено два Bugatti Divo-этот гиперкар французский производитель выпустил тиражом всего в 40 экземпляров. Причем один из гиперкаров имеет серийный номер 40.

Украинскому чемпиону, среди всех фантастических автомобилей в коллекции, вероятно, больше всего понравился Rolls-Royce Phantom с золоченым салоном от тюнинг-ателье Mansory – по крайней мере, именно с ним Александра запечатлели на снимке.

Также интересно: 10 невероятных игрушек миллиардеров по версии Supercar Blondie: видео

The Space DXB – это новый современный комплекс, развлечений, отдыха и спорта в Дубае. Александр проводил тренировки в комплексе и заглянул в его главное украшение – частную экспозицию самых дорогих автомобилей современности.

Целая комната в сияющем помещении с экранами на всю стену посвящена Rolls-Royce, тут их с десяток и каждый особенный, редкий. Но эта экспозиция выглядит почти как дешевый автосалон в пригороде по сравнению с тем, что есть в соседней комнате. Трудно даже начать объяснять, какие там машины.

Скажем, McLaren P1 и Ferrari LaFerrari – не самые экзотические машины в этом углу. Есть два Bugatti Divo, McLaren Elva, Ferrari Monza, Porsche 918 Spyder, несколько специальных Ferrari, Porsche и Lamborghini, а также гоночный автомобиль Ferrari. А еще несколько сильно модифицированных G-класс.