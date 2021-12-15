The Space DXB – це місце у Дубаї, де виставлена на огляд грандіозна приватна колекція найдорожчих автомобілів сучасності. Наприклад, у шоурумі виставлено два Bugatti Divo – цей гіперкар французький виробник випустив тиражем усього у 40 екземплярів. Причому один із гіперкарів має серійний номер 40.

Українському чемпіону, з-поміж усіх фантастичних автомобілів у колекції, імовірно, найбільше сподобався Rolls-Royce Phantom із золоченим салоном від тюнінг-ательє Mansory – принаймні, саме з ним Олександра закарбували на знімку.

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The Space DXB – це новий сучасний комплекс, розваг, відпочинку та спорту у Дубаї. Олександр проводив тренування у комплексі та зазирнув до його головної окраси – приватної експозиції найдорожчих автомобілів сучасності.



Ціла кімната у сяючому приміщенні з екранами на всю стіну присвячена Rolls-Royce, тут їх з десяток і кожен особливий, рідкісний. Але ця експозиція виглядає майже як дешевий автосалон у передмісті в порівнянні з тим, що є у сусідній кімнаті. Важко навіть почати пояснювати, які там машини.

Скажімо, McLaren P1 та Ferrari LaFerrari – не найекзотичніші машини у цьому кутку. Є два Bugatti Divo, McLaren Elva, Ferrari Monza, Porsche 918 Spyder, кілька спеціальних Ferrari, Porsche та Lamborghini, а також гоночний автомобіль Ferrari. А ще кілька сильно модифікованих G-клас.