У світі є нескінченна кількість речей, які можна отримати за гроші. Популярна блогерка "Суперкар Блонді" склала список найдорожчих іграшок мільярдерів, у якому є яхти, повітряні та водні судна і навіть найдорожчі годинники у світі.

Коли згадуються мільярдери, на думку спадають кілька відомих імен, таких як Білл Гейтс, Стів Джобс, Джефф Безос, Ілон Маск чи Річард Бренсон. Але у всьому світі є ще сотні заможних людей з десятизначними рахунками. Якщо точніше – 2755 мільярдерів нарахували експерти Forbes у 2021 році.

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Як ці люди витрачають свої статки? Можна подумати, що це точно не на сплату податків, але генеральний директор Tesla Ілон Маск не погодиться з цим. Втім, податків у списку любительки екзотичних автомобілів і власниці першого у світі Ares Design S1 немає. Натомість є багато цікавих іграшок для дорослих, і грошовитих, хлопчиків.

Список відкриває масштабна модель реактивного винищувача Sukhoi Jet вартістю 50 000 доларів США. Модель настільки реалістична, що має справжні реактивні двигуни й рухається швидше за реальний гіперкар. Деякі літаки на реактивному паливі можуть розвивати швидкість у 500 км/год.

Дитячий автомобіль Джеймса Бонда від Aston Martin за 100 000 доларів – це найдорожчий і найсучасніший іграшковий автомобіль у світі. По суті, це зменшена, повністю функціональна копія автомобіля агента 007 з “Голдфінгера”.

150 000 доларів – Seabreacher. Гібрид гідроцикла та підводного човна створений для веселих і динамічних пригод у морі. Він може занурюватися на глибину півтора метри, бути одномісним чи двомісним, і дуже швидко рухатись, завдяки обтічному корпусу та чотиритактному двигуну Rotax потужністю від 230 до 300 кінських сил, залежно від моделі.

Вантажівка Shaman 8x8 за 250 000 доларів – цей монстр на колесах може їздити боком у режимі краба та їздити по воді.

1 000 000 доларів – Foiler Boat. Яхти є свого роду суперкарами, але на воді. Чим дорожче, тим краще. Всі знаменитості проводять свій час на дорогих яхтах, і багато хто з них володіють такою. Foiler Boat працює у двох режимах, занурюючись у воду, як звичайний човен, або ширяючи над водою на повітряній подушці.

Електричний приватний літак вартістю 2 000 000 доларів. Трохи важко уявити людину зі статком понад мільярд доларів подорожувала б автобусом або навіть першим класом літака. Більшість обирають приватний літак від Gulfstream чи Boeing, або новомодні електричні повітряні човни, в комплекті з якими йде обслуговування VIP-рівня.

Концепт автомобіля Renault Trezor 2017 року за 4 000 000 доларів. Renault не є одним із брендів, які випускають божевільно дорогі автомобілі. Тому коли компанія створю бодай концепт такого автомобіля, шанувальники ладні платити мільйони, щоб його отримати.

Мега-яхта Lady Li за 50 000 000 доларів. Довжина човна – 50 метрів. Чотири палуби. Двоповерхова люстра вартістю 200 000 доларів, диван, який може обертатися, в кают-компанії та десять дуже зручних і просторих кают.

Годинник Vanguard Encrypto від Frank Muller за 130 000 000 доларів. Офіційно найдорожчим годинником у світі є ​​Grandmaster Chime 6300A – унікальна модель в корпусі з нержавіючої сталі, створений для благодійної організації OnlyWatch і проданий за 31 мільйон доларів у 2019 році.

Але Supercar Blondie каже, що Біткойн-годинник є номером один не лише у її списку, а й найдорожчим у світі, оскільки коштує 130 мільйонів доларів.