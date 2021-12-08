Магія гаражної інженерії в дії.

Згідно з Артуром Кларком, основоположником жанру технофентезі, будь-яка достатньо розвинена технологія не відрізняється від магії. Це відео показує інженера-чарівника, який перетворює електромобіль на реактивний електромобіль. І це значно цікавіше та реалістичніше за казкові перетворення людей на тварин.

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Нагадаємо, що Ілон Маск обіцяв своєму наступному Tesla Roadster десяток мініатюрних реактивних двигунів. Поки у виробничих планах Tesla дійде черга спортивного родстера, гаражні умільці фантазують на цю тему, майструючи власні варіації електричних джет-карів. Один із таких умільців – автор каналу Warped.

І коли ми кажемо “приладнав реактивні двигуни до електромобіля”, маємо на увазі спроєктував з чистого аркуша, виготовив та зібрав усю цю інженерію. Власноруч. У своєму гаражі. А потім випробував, щоб з’ясувати відповідь на головне питання: чи допоможуть реактивні двигуни зробити й без того швидкий електрокар швидшим?

Щоб не псувати інтригу, скажемо лише, що відео розбите на 18 секцій, а відповідь міститься у 14 та 15 відрізках, в яких автор вимірює прискорення автомобіля від 0 до 60 миль на годину (96,5 км/год).