Магия гаражной инженерии в действии.

Согласно Артуру Кларку, основателю жанра технофентези, любая достаточно развитая технология не отличается от магии. Это видео показывает инженера-волшебника, превращающего электромобиль в реактивный электромобиль. И это гораздо интереснее и реалистичнее сказочных превращений людей в животных.

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Напомним, что Илон Маск обещал своему следующему Tesla Roadster десяток миниатюрных реактивных двигателей. Пока в производственных планах Tesla придет черед спортивного родстера, гаражные умельцы фантазируют на эту тему, мастеря собственные вариации электрических джет-каров. Один из таких умельцев – автор канала Warped.

И когда мы говорим "приделал реактивные двигатели к электромобилю", имеем в виду спроектированный с чистого листа, изготовил и собрал всю эту инженерию. Собственноручно. В своем гараже. А потом опробовал, чтобы выяснить ответ на главный вопрос: помогут ли реактивные двигатели сделать и без того быстрый электрокар еще быстрее?

Чтобы не портить интригу, скажем только, что видео разбито на 18 секций, а ответ содержится в 14 и 15 отрезках, где автор измеряет ускорение автомобиля от 0 до 60 миль в час (96,5 км/ч).