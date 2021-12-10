Розробники з компанії Phractyl називають своє творіння Monobat і відносять його до класу транспортних засобів NVTOL, якого раніше не було. VTOL – це повітряний транспорт з вертикальним зльотом і посадкою, а N у цій абревіатурі означає Near, тобто "майже".

У відеоролику, названому “Африканський летючий автомобіль”, Phractyl розповідає про Monobat, як творіння нової ери чистого транспорту, покликане створити симбіоз між людськими технологіями, екологією планети та навіть суспільною рівністю. І все це ілюструється анімацією з фігурками Lego.

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Концепт Monobat справді являє небачену дивину: корпус гелікоптера, пара гвинтів на крилах, як у літака, гусениці на складаних стійках. Усе разом поєднується у щось, схоже на птаха. Крила цієї пташки мають “революційну” конструкцію, як заявляють розробники, назавжди змінить приватну авіацію і наше “уявлення про світ”.

Судячи з кріплення крил до фюзеляжу, мова йде про їх рухомість – вони можуть підійматися та опускатись чи обертатися. Або і те, й інше. Принаймні, з того, що можна бачити, кут повороту крил змінюється приблизно на 20–25 градусів.

Фото: Phractyl Monobat / New Atlas

Також можна помітити, що “пташині ноги” допомагають Monobat не лише під час приземлення (на будь-яку стійку поверхню), а й при зльоті. Вони забезпечують певний імпульс, так само як живі птахи мов підстрибують на зльоті.

Ця початкова конструкція виглядає як одномісна. Заявлено запас ходу у 150 км, максимальне корисне навантаження у 150 кг та швидкість руху до 180 км/год. Phractyl каже, що Monobat можна пілотувати або дистанційно керувати, перевозячи пасажира або вантаж за потребою. На даному етапі також передбачається більша версія для повітряного таксі.

Phractyl наразі залучає інвесторів до свого проєкту.